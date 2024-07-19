Покладіть дружбі кінець або зробіть її міцнішою: 5 крутих кооперативних відеоігор для двох

Відеоігри для двох гравців можуть стати справжнім випробуванням для будь-якої дружби. Про проєкти, які змусять вас працювати разом як чітко злагоджений механізм – у матеріалі.

Games 24 пропонує вам перелік з п'яти крутих кооперативних відеоігор, які або зроблять вашу дружбу ще міцнішою, або ж виявлять у ній прогалини.

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Overcooked! 2

Платформи: ПК, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series X/S

ПК, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series X/S Жанр: симулятор кухні

Ця проста, на перший погляд, забавка перетворює віртуальну кухню на справжнє поле бою.

Гравцям доведеться готувати різноманітні страви у надзвичайно напружених умовах, а успіх вашого ресторану залежатиме від координації, швидкості дій та вміння працювати в команді.

Трейлер гри – дивитися відео

Overcooked! 2 – це гарантований сміх та крики, а також чудова можливість побачити, як ваші друзі реагують на стресові ситуації.

Cuphead

Платформи: ПК, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series X/S

ПК, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series X/S Жанр: платформер, run and gun

Якщо в попередній грі вам мало стресу, то пропонуємо спробувати один з найважчих платформерів, але не самому, а разом з другом.

Cuphead ніколи не була легкою грою, а коли вас двоє, то вимоги до майстерності та швидкості реакції лише зростають.

Трейлер проєкту – перегляньте ролик

Гра точно випробує усі ваші вміння і терпіння, а також здатність працювати разом, адже щоб перемогти складних босів не обійтися без командних зусиль.

Portal 2

Платформи: ПК, Nintendo Switch, PS3, Xbox 360

ПК, Nintendo Switch, PS3, Xbox 360 Жанр: головоломка

Якщо навіть першого погляду на Cuphead достатньо аби зрозуміти, що в грі вас очікує доволі чимало складнощів, то Portal 2, на перший погляд, взагалі не виглядає грою через яку можна посваритися.

Трейлер кооперативу в Portal 2 – перегляньте ролик

Одначе не дарма ця забавка вважається класикою кооперативних ігор, адже задля вирішення головоломок та проходження рівнів проєкт Valve вимагає не лише логічного мислення, але й напрочуд злагодженої командної роботи.

Keep Talking and Nobody Explodes

Платформи: ПК, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Android

ПК, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Android Жанр: головоломка

У цій винахідливій грі саме комунікація є ключовим аспектом для успішного проходження.

Один гравець знешкоджує бомбу, у той час, як інший дає йому інструкції, шукаючи їх на сторінках детального посібника.

Трейлер гри – дивитися відео

Координація і чіткість вказівок є критичними для успіху.

Lovers in a Dangerous Spacetime

Платформи: ПК, Nintendo Switch, PS4, Xbox One

ПК, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Жанр: шутер, платформер

У цій мальовничій інді-грі напарникам доведеться керувати чудернацьким космічним кораблем та разом протистояти різноманітним загрозам.

Трейлер забавки – перегляньте відео

Гра вимагає швидкого прийняття рішень і злагодженості дій, що робить її чудовим випробуванням для будь-якої дружби.