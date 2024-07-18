Проєкти геймерів, створені у Minecraft, не перестають вражати уяву, але далеко не завжди їх можна завантажити та випробувати власноруч.

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Віртуальні Гаваї – по кишені кожному

Користувач порталу planetminecraft.com під ніком AtmosphericBeatsMC вразив фанатів Minecraft, поділившись на платформі своїм дивовижним проєктом.

Геймер створив власну віртуальну версію Гавайських островів, відтворивши їх в улюбленій грі у масштабі 1:10.

Детальні мапи деяких островів / Фото AtmosphericBeatsMC

Для якомога точнішого відтворення реального рельєфу, ентузіаст використав OpenStreetMap і "набори даних про земний покрив високої роздільної здатності".

Шанувальники гри Mojang залишилися вражені побаченим, оскільки академічне відтворення реальності створило неймовірні пейзажі в грі.

Пейзажі Гаваїв в Minecraft / Фото AtmosphericBeatsMC

А найголовніше – їх може побачити кожен охочий гравець Minecraft. Для цього варто лише перейти на сторінку проєкту та завантажити його.

Щоправда, для цього вам знадобиться понад 50 гігабайтів пам'яті на жорсткому диску.