Проекты геймеров, созданные в Minecraft, не перестают поражать воображение, но далеко не всегда их можно скачать и испытать собственноручно.

Стоит внимания Сколько людей работает в компании Valve и как много они зарабатывают

Виртуальные Гавайи – по карману каждому

Пользователь портала planetminecraft.com под ником AtmosphericBeatsMC поразил фанатов Minecraft, поделившись на платформе своим удивительным проектом.

Геймер создал собственную виртуальную версию Гавайских островов, воссоздав их в любимой игре в масштабе 1:10.

Подробные карты некоторых островов / Фото AtmosphericBeatsMC

Для как можно более точного воспроизведения реального рельефа, энтузиаст использовал OpenStreetMap и "наборы данных о земном покрове высокого разрешения".

Поклонники игры Mojang остались поражены увиденным, поскольку академическое воссоздание реальности создало невероятные пейзажи в игре.

Пейзажи Гавайев в Minecraft / Фото AtmosphericBeatsMC

А самое главное – их может увидеть каждый желающий игрок Minecraft. Для этого стоит лишь перейти на страницу проекта и загрузить его.

Правда, для этого вам понадобится более 50 гигабайт памяти на жестком диске.