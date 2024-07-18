Проекты геймеров, созданные в Minecraft, не перестают поражать воображение, но далеко не всегда их можно скачать и испытать собственноручно.
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Виртуальные Гавайи – по карману каждому
Пользователь портала planetminecraft.com под ником AtmosphericBeatsMC поразил фанатов Minecraft, поделившись на платформе своим удивительным проектом.
Геймер создал собственную виртуальную версию Гавайских островов, воссоздав их в любимой игре в масштабе 1:10.
Подробные карты некоторых островов / Фото AtmosphericBeatsMC
Для как можно более точного воспроизведения реального рельефа, энтузиаст использовал OpenStreetMap и "наборы данных о земном покрове высокого разрешения".
Поклонники игры Mojang остались поражены увиденным, поскольку академическое воссоздание реальности создало невероятные пейзажи в игре.
Пейзажи Гавайев в Minecraft / Фото AtmosphericBeatsMC
А самое главное – их может увидеть каждый желающий игрок Minecraft. Для этого стоит лишь перейти на страницу проекта и загрузить его.
Правда, для этого вам понадобится более 50 гигабайт памяти на жестком диске.