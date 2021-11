Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: дослідження космосу та оригінальний файтинг

У рейтингу найпопулярніших мобільних ігор з'явилося три новинки, а також змінився лідер. Цікаво, що на верхівці топу продовжують утримуватися проєкти за мотивами серіалу "Гра в кальмара".

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні відеоігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: чергові новинки за мотивами серіалу "Гра в кальмара"

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень:

Cookie Carver: Life Challenge Octopus Games: K Challenge 456 Candy Challenge 3D 456: Survival game Metal Revolution Subway Surfers Moon Pioneer Roblox Yes or No?! Race Master 3D: Car Racing

Цього тижня в рейтингу найпопулярніших мобільних ігор з'явився новий лідер – Cookie Carver: Life Challenge. Загалом на верхівці топу продовжують утримуватися відеоігри за мотивами популярного серіалу "Гра в кальмара". З цікавих змін можна відзначити падіння відеогри Yes or No?! (з 4 на 9 місце).

Покинули топ такі проєкти: Squid.io Red Light Green Light (замало завантажень), Batatinha Frita Royale (замало завантажень) та Count Masters (19 місце). А вперше до рейтингу потрапили наступні мобільні ігри:

Octopus Games: K Challenge 456 – відеогра, яка одразу ж заскочила на 2 сходинку цього топу. Загалом це ще один проєкт за мотивами серіалу "Гра в кальмара", який майже нічим не відрізняється від всіх подібних ігор. Усе доволі стандартно: ігри на виживання, боротьба за приз та завдання з серіалу.

Геймплей Octopus Games: K Challenge 456: відео

Metal Revolution – мобільний проєкт, який дуже сподобався гравцям з Бразилії. За жанром це файтинг, у якому геймерам потрібно керувати кібернетичними бійцями з унікальними вміннями. Загалом у цій відеогрі є одразу кілька режимів гри, а також повноцінний мультиплеєр.

Трейлер гри Metal Revolution: відео

Moon Pioneer – відеогра, яку розробила відома французька студія VOODOO. За сюжетом, експедицію на чолі з геймером відправляють підкорювати невідомі планети, а все для того, щоб налагодити видобуток нафти на них. Загалом у грі приємна графіка, а також інтуїтивно просте керування.

Геймплей Moon Pioneer: відео