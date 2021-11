Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: исследование космоса и оригинальный файтинг

В рейтинге самых популярных мобильных игр появилось три новинки, а также сменился лидер. Интересно, что на вершине топа продолжают удерживаться проекты по мотивам сериала "Игра в кальмара".

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные видеоигры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: очередные новинки по мотивам "Игры в кальмара"

Рейтинг лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю:

Cookie Carver: Life Challenge Octopus Games: K Challenge 456 Candy Challenge 3D 456: Survival game Metal Revolution Subway Surfers Moon Pioneer Roblox Yes or No?! Race Master 3D: Car Racing

На этой неделе в рейтинге самых популярных мобильных игр появился новый лидер – Cookie Carver: Life Challenge. В целом на вершине топа продолжают удерживаться видеоигры по мотивам популярного сериала "Игра в кальмара". Из любопытных изменений можно отметить падение видеоигры Yes or No?! (с 4 на 9 место).

Покинули топ такие проекты: Squid.io Red Light Green Light (недостаточно загрузок), Batatinha Frita Royale (недостаточно загрузок) и Count Masters (19 место). А впервые в рейтинг попали следующие мобильные игры:

Octopus Games: K Challenge 456 – видеоигра, которая сразу же запрыгнула на 2 строчку этого топа. В целом это еще один проект по мотивам сериала "Игра в кальмара", который почти ничем не отличается от всех подобных игр. Все достаточно стандартно: игры на выживание, борьба за приз и задания из сериала.

Геймплей Octopus Games: K Challenge 456: видео

Metal Revolution – мобильный проект, очень понравившийся игрокам из Бразилии. По жанру это файтинг, в котором геймерам нужно управлять кибернетическими бойцами с уникальными умениями. В целом в этой видеоигре есть сразу несколько режимов игры, а также полноценный мультиплеер.

Трейлер игры Metal Revolution: видео

Moon Pioneer – видеоигра, разработанная известной французской студией VOODOO. По сюжету, экспедицию во главе с геймером отправляют покорять неизвестные планеты, а все для того, чтобы наладить добычу нефти на них. В целом в игре приятная графика, а также интуитивно простое управление.

Геймплей Moon Pioneer: видео