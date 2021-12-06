Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні відеоігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: цікава головоломка та змагання з метання

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень:

Stickman Escape: Choice Story Garena Free Fire Subway Surfers Bowmasters Roblox Papers Grade Please! Squid But It's Impostor Candy Crush Saga Race Master 3D Car Racing Hopping Heads: Scream & Shout

Цього разу в топі найпопулярніших мобільних ігор відбулося чимало перестановок, а також з'явився новий лідер – Stickman Escape: Choice Story. А от гра Squid But It's Impostor, яка раніше очолювала цей рейтинг, опустилася одразу на 7 сходинку. З цікавих змін можна ще відзначити стрибок Bowmasters (з 8 на 4 позицію) та чергове повернення відеогри Race Master 3D Car Racing.

Покинули топ такі проєкти: Merge Animals 3D Mutant race (12 місце), Cookie Carver: Life Challenge (13 місце), K-Sniper Challenge 3D (20 місце) та Zoom Out 3D​ (замало завантажень). А вперше до рейтингу потрапили такі мобільні ігри:

Stickman Escape: Choice Story – відеогра, яка одразу ж заскочила на 1 сходинку цього топу. За жанром це головоломка, у якій геймерам потрібно допомагати офіцеру розвідки. Він постійно потрапляє в різноманітні ситуації, а гравці повинні вибрати предмет, який стане йому в пригоді. Тобто геймери вибирають певний варіант дії, а потім слідкують за наслідками.

Ігровий процес Stickman Escape: Choice Story: відео

Papers Grade Please! – мобільна гра, у якій геймерам потрібно взяти на себе роль шкільного вчителя. Гравцям треба буде перевіряти роботи своїх учнів, знаходити помилки та виставляти оцінки. Розробники відзначили, що в цій відеогрі захопливий ігровий процес, а також чимало унікальних рівнів.

Геймплей Papers Grade Please!: відео

Hopping Heads: Scream & Shout – мобільний проєкт, у якому геймерам потрібно грати за голову, яка майже постійно кричить. Річ у тім, що місцеві ігрові персонажі можуть рухатися лише тоді, коли голосно кричать. Автори розповіли, що у відеогрі чимало цікавих локацій, а також вражаюча колекція голів.

Ігровий процес Hopping Heads: Scream & Shout: відео