Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні відеоігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: цікава головоломка та змагання з метання

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень:

  1. Stickman Escape: Choice Story
  2. Garena Free Fire
  3. Subway Surfers
  4. Bowmasters
  5. Roblox
  6. Papers Grade Please!
  7. Squid But It's Impostor
  8. Candy Crush Saga
  9. Race Master 3D Car Racing
  10. Hopping Heads: Scream & Shout

Цього разу в топі найпопулярніших мобільних ігор відбулося чимало перестановок, а також з'явився новий лідер – Stickman Escape: Choice Story. А от гра Squid But It's Impostor, яка раніше очолювала цей рейтинг, опустилася одразу на 7 сходинку. З цікавих змін можна ще відзначити стрибок Bowmasters (з 8 на 4 позицію) та чергове повернення відеогри Race Master 3D Car Racing.

Покинули топ такі проєкти: Merge Animals 3D Mutant race (12 місце), Cookie Carver: Life Challenge (13 місце), K-Sniper Challenge 3D (20 місце) та Zoom Out 3D (замало завантажень). А вперше до рейтингу потрапили такі мобільні ігри:

Stickman Escape: Choice Story – відеогра, яка одразу ж заскочила на 1 сходинку цього топу. За жанром це головоломка, у якій геймерам потрібно допомагати офіцеру розвідки. Він постійно потрапляє в різноманітні ситуації, а гравці повинні вибрати предмет, який стане йому в пригоді. Тобто геймери вибирають певний варіант дії, а потім слідкують за наслідками.

Ігровий процес Stickman Escape: Choice Story: відео

Papers Grade Please! – мобільна гра, у якій геймерам потрібно взяти на себе роль шкільного вчителя. Гравцям треба буде перевіряти роботи своїх учнів, знаходити помилки та виставляти оцінки. Розробники відзначили, що в цій відеогрі захопливий ігровий процес, а також чимало унікальних рівнів.

Геймплей Papers Grade Please!: відео

Hopping Heads: Scream & Shout – мобільний проєкт, у якому геймерам потрібно грати за голову, яка майже постійно кричить. Річ у тім, що місцеві ігрові персонажі можуть рухатися лише тоді, коли голосно кричать. Автори розповіли, що у відеогрі чимало цікавих локацій, а також вражаюча колекція голів.

Ігровий процес Hopping Heads: Scream & Shout: відео