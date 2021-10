Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: "Гра в кальмара" та нестандартний раннер

Цього разу в рейтингу найпопулярніших мобільних ігор з'явилося одразу шість новинок. Цікаво, що одразу три з них були створені за мотивами популярного серіалу "Гра в кальмара".

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: MOBA з покемонами та оновлена королівська битва

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень:

456: Survival game Yes or No?! Candy Challenge 3D Flex Run 3D Roblox Batatinha Frita Royale Car Driving School: Car Games Subway Surfers Race Master 3D: Car Racing Garena Free Fire MAX

За останній тиждень у рейтингу найпопулярніших мобільних ігор відбулося чимало перестановок. З подібних цікавих змін варто відзначити наступні: повернення гри Race Master 3D: Car Racing, падіння королівської битви Garena Free Fire MAX, а також появу одразу шести новинок.

Цього разу покинули топ такі проєкти: Pokemon UNITE (14 місце), Money Run 3D (22 місце), Garena Free Fire (13 місце), Get Lucky (30 місце), Destiny Run (26 місце), Count Masters (11 місце) та Bridge Race (29 місце). А вперше до рейтингу потрапили наступні мобільні ігри:

456: Survival game – відеогра, яка була створена за мотивами популярного серіалу "Гра в кальмара". Геймерам потрібно взяти на себе роль одного з учасників цієї гри на виживання. А всього у відеогрі є одразу чотири завдання з оригінального серіалу.

Геймплей 456: Survival game: відео

Yes or No?! – мобільний проєкт, який дуже сильно сподобався гравцям з Індії та Бразилії. У цій відеогрі геймерам потрібно переграти дівчину, яка наосліп намагається вгадати, чи їстівний продукт ви їй пропонуєте. Варто додати, що в грі є рівні, де самі гравці мають зрозуміти, яку їжу їм пропонують.

Геймплей Yes or No?!: відео

Candy Challenge 3D – ще одна мобільна гра, яка була створена за мотивами серіалу "Гра в кальмара". У цій відеогрі гравцям також треба взяти участь в іграх на виживання. Щоправда, в цьому проєкті є не лише завдання з оригінального серіалу, а й невеликі ігри.

Геймплей Candy Challenge 3D: відео

Flex Run 3D – відеогра, яку створила відома французька студія VOODOO. Загалом це черговий представник "родини" раннерів, але зі своєю оригінальною концепцією. Річ у тім, що гравцям для проходження рівнів потрібно не бігати, а стояти на місці та оминати предмети. Для цього треба лише займати правильну позу.

Геймплей Flex Run 3D: відео

Batatinha Frita Royale – ще один проєкт для мобільних платформ, який був створений за мотивами серіалу "Гра в кальмара". Загалом ця відеогра схожа на вищезгадані, щоправда, поки в ній є лише одне оригінальне завдання.

Геймплей Batatinha Frita Royale: відео

Car Driving School: Car Games – мобільна гра, яка найбільше сподобалася гравцям з Індії. У цій відеогрі для проходження рівнів потрібно не змагатися у заїздах на швидкість, а їздити за правилами. Тобто цей проєкт може зацікавити тих геймерів, які хочуть отримати посвідчення водія.

Геймплей Car Driving School: Car Games: відео