Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

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Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень:

Garena Free Fire MAX Pokemon UNITE Money Run 3D Garena Free Fire Roblox Get Lucky Subway Surfers Destiny Run Count Masters Bridge Race

За кілька останніх тижнів у рейтингу найпопулярніших мобільних ігор відбулося чимало перестановок. З подібних цікавих змін можна відзначити наступні: стрибок гри Roblox одразу на 5 сходинку, падіння раннера Destiny Run на 8 місце, а також повернення Count Masters і Bridge Race.

Цього разу покинули топ такі проєкти: Makeup Artist (замало завантажень), Stone Miner (12 місце), Fidget Toys Trading (11 місце), Truck Simulator: Ultimate (замало завантажень), Make 'Em (19 місце) та Ludo King (16 місце). А вперше до рейтингу потрапили наступні мобільні ігри:

Garena Free Fire MAX – це покращена версія відомої королівської битви з однойменною назвою. Ця гра отримала оновлену графіку, нові анімації героїв, ексклюзивну мапу та кілька унікальних функцій. Також варто відзначити, що для гри в обидві версії можна використовувати один обліковий запис. Тобто загальний прогрес прив'язаний лише до нього.

Трейлер гри Garena Free Fire MAX: відео

Pokemon UNITE – мобільна гра, у якій геймерам потрібно грати за покемонів. За жанром це MOBA, у якій сходяться дві команди по п'ять гравців у кожній. Загалом це типовий представник цього жанру, щоправда, для перемоги потрібно не знищити ворожу базу, а просто набрати більшу кількість очків. Для цього потрібно збирати покеболи та закидувати їх у ворожі кільця (своєрідний баскетбол).

Трейлер гри Pokemon UNITE: відео

Money Run 3D – мобільна гра, яка дуже сподобалася гравцям з Індії. Загалом це черговий представник "родини" раннерів, але зі своєю оригінальною концепцією. Геймплейно все просто: під час забігів потрібно збирати гроші, а також обминати різноманітні шкідливі предмети. А все це потрібно робити для того, щоб головний герой дістався до фінішу багатим.

Геймплей Money Run 3D: відео