Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

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Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень:

  1. Garena Free Fire MAX
  2. Pokemon UNITE
  3. Money Run 3D
  4. Garena Free Fire
  5. Roblox
  6. Get Lucky
  7. Subway Surfers
  8. Destiny Run
  9. Count Masters
  10. Bridge Race

За кілька останніх тижнів у рейтингу найпопулярніших мобільних ігор відбулося чимало перестановок. З подібних цікавих змін можна відзначити наступні: стрибок гри Roblox одразу на 5 сходинку, падіння раннера Destiny Run на 8 місце, а також повернення Count Masters і Bridge Race.

Цього разу покинули топ такі проєкти: Makeup Artist (замало завантажень), Stone Miner (12 місце), Fidget Toys Trading (11 місце), Truck Simulator: Ultimate (замало завантажень), Make 'Em (19 місце) та Ludo King (16 місце). А вперше до рейтингу потрапили наступні мобільні ігри:

Garena Free Fire MAX – це покращена версія відомої королівської битви з однойменною назвою. Ця гра отримала оновлену графіку, нові анімації героїв, ексклюзивну мапу та кілька унікальних функцій. Також варто відзначити, що для гри в обидві версії можна використовувати один обліковий запис. Тобто загальний прогрес прив'язаний лише до нього.

Трейлер гри Garena Free Fire MAX: відео

Pokemon UNITE – мобільна гра, у якій геймерам потрібно грати за покемонів. За жанром це MOBA, у якій сходяться дві команди по п'ять гравців у кожній. Загалом це типовий представник цього жанру, щоправда, для перемоги потрібно не знищити ворожу базу, а просто набрати більшу кількість очків. Для цього потрібно збирати покеболи та закидувати їх у ворожі кільця (своєрідний баскетбол).

Трейлер гри Pokemon UNITE: відео

Money Run 3D – мобільна гра, яка дуже сподобалася гравцям з Індії. Загалом це черговий представник "родини" раннерів, але зі своєю оригінальною концепцією. Геймплейно все просто: під час забігів потрібно збирати гроші, а також обминати різноманітні шкідливі предмети. А все це потрібно робити для того, щоб головний герой дістався до фінішу багатим.

Геймплей Money Run 3D: відео