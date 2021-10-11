Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные игры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

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Рейтинг самых лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю:

  1. Garena Free Fire MAX
  2. Pokemon UNITE
  3. Money Run 3D
  4. Garena Free Fire
  5. Roblox
  6. Get Lucky
  7. Subway Surfers
  8. Destiny Run
  9. Count Masters
  10. Bridge Race

За несколько последних недель в рейтинге самых популярных мобильных игр произошло немало перестановок. Из подобных интересных изменений можно отметить следующие: прыжок игры Roblox сразу на 5 место, падение раннера Destiny Run на 8 строчку, а также возвращение Count Masters и Bridge Race.

На этот раз покинули топ такие проекты: Makeup Artist (недостаточно загрузок), Stone Miner (12 место), Fidget Toys Trading (11 место), Truck Simulator: Ultimate (недостаточно загрузок), Make 'Em (19 место) и Ludo King (16 место). А впервые в рейтинг попали следующие мобильные игры:

Garena Free Fire MAX – это улучшенная версия известной королевской битвы с одноименным названием. Эта игра получила обновленную графику, новые анимации героев, эксклюзивную карту и несколько уникальных функций. Также стоит отметить, что для игры в обе версии можно использовать одну учетную запись. То есть общий прогресс привязан только к ней.

Трейлер игры Garena Free Fire MAX: видео

Pokemon UNITE – мобильная игра, в которой геймерам нужно играть за покемонов. По жанру это MOBA, в которой сходятся две команды по пять игроков в каждой. В целом это типичный представитель этого жанра, правда, для победы нужно не уничтожить вражескую базу, а просто набрать большее количество очков. Для этого нужно собирать покеболы и забрасывать их во вражеские кольца (своеобразный баскетбол).

Трейлер игры Pokemon UNITE: видео

Money Run 3D – мобильная игра, которая очень понравилась игрокам из Индии. В целом это очередной представитель "семьи" раннеров, но со своей оригинальной концепцией. Геймплейно все просто: во время забегов нужно собирать деньги, а также обходить различные вредные предметы. А все это нужно делать для того, чтобы главный герой добрался до финиша богатым.

Геймплей Money Run 3D: видео