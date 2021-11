Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: "Гра в кальмара" з героями Among Us та новий файтинг

У топі найпопулярніших мобільних ігор з'явилося одразу три цікаві новинки. Щоправда, лідерство однаково продовжує утримувати раннер Merge Animals 3D Mutant race.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні відеоігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: нова версія PUBG та оригінальний раннер

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень:

Merge Animals 3D Mutant race K-Sniper Challenge 3D Makeup Master: Beauty Salon PUBG: NEW STATE Subway Surfers Roblox Candy Crush Saga Draw Weapon 3D Cookie Carver: Life Challenge Squid But It's Impostor

Цього разу в рейтингу найпопулярніших мобільних ігор є одразу кілька новинок, щоправда, лідерство однаково продовжує утримувати оригінальний раннер Merge Animals 3D Mutant race. А з цікавих змін можна відзначити лише повернення відеогри Cookie Carver: Life Challenge.

Покинули топ такі проєкти: Octopus Games: K Challenge 456 (замало завантажень), Kick The Buddy Remastered (16 місце), Car Driving School: Car Games (28 місце) та Garena Free Fire​ (11 місце). А вперше до рейтингу потрапили такі мобільні ігри:

Makeup Master: Beauty Salon – відеогра, яка одразу ж заскочила на 2 сходинку цього топу. Геймерам потрібно взяти на себе роль співробітника салону краси, який виконує всі забаганки своїх клієнтів. Загалом у цій грі є чимало різноманітних інструментів для створення ідеального макіяжу.

Геймплей Makeup Master: Beauty Salon: відео

Draw Weapon 3D – мобільний проєкт, у якому геймерам потрібно малювати та битися з ворогами. Геймплейно все дуже просто: спершу треба намалювати певну зброю, а вже потім використати її для поєдинку зі своїм опонентом.

Геймплей Draw Weapon 3D: відео

Squid But It's Impostor – ще одна відеогра, яка була створена за мотивами популярного серіалу "Гра в кальмара". Щоправда, цього разу все дуже нестандартно. Річ у тім, що грати потрібно за героїв, які дуже схожі на персонажів з гри Among Us.

Трейлер гри Squid But It's Impostor: відео