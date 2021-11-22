Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: "Игра в кальмара" с героями Among Us и новый файтинг
Источник:24 канал
В топе самых популярных мобильных игр появилось сразу три интересных новинки. Правда, лидерство все равно продолжает удерживать раннер Merge Animals 3D Mutant race.
Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные видеоигры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.
Топ за прошлую неделю Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: новая версия PUBG и оригинальный раннер
Рейтинг лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю:
- Merge Animals 3D Mutant race
- K-Sniper Challenge 3D
- Makeup Master: Beauty Salon
- PUBG: NEW STATE
- Subway Surfers
- Roblox
- Candy Crush Saga
- Draw Weapon 3D
- Cookie Carver: Life Challenge
- Squid But It's Impostor
На этот раз в рейтинге самых популярных мобильных игр есть несколько новинок, правда, лидерство все равно продолжает удерживать оригинальный раннер Merge Animals 3D Mutant race. А из любопытных изменений можно отметить только возвращение видеоигры Cookie Carver: Life Challenge.
Покинули топ такие проекты: Octopus Games: K Challenge 456 (недостаточно загрузок), Kick The Buddy Remastered (16 место), Car Driving School: Car Games (28 место) и Garena Free Fire (11 место). А впервые в рейтинг попали такие мобильные игры:
Makeup Master: Beauty Salon – видеоигра, которая сразу же запрыгнула на 2 строчку этого топа. Геймерам нужно взять на себя роль сотрудника салона красоты, выполняющего все прихоти своих клиентов. В целом в этой игре есть немало разнообразных инструментов для создания идеального макияжа.
Геймплей Makeup Master: Beauty Salon: видео
Draw Weapon 3D – мобильный проект, в котором геймерам нужно рисовать и сражаться с врагами. Геймплейно все очень просто: сначала надо нарисовать определенное оружие, а потом использовать его для поединка со своим оппонентом.
Геймплей Draw Weapon 3D: видео
Squid But It's Impostor – еще одна видеоигра, созданная по мотивам популярного сериала "Игра в кальмара". Правда, на этот раз все очень необычно. Дело в том, что играть нужно за героев, которые очень похожи на персонажей из игры Among Us.
Трейлер игры Squid But It's Impostor: видео