Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные видеоигры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: новая версия PUBG и оригинальный раннер

Рейтинг лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю:

Merge Animals 3D Mutant race K-Sniper Challenge 3D Makeup Master: Beauty Salon PUBG: NEW STATE Subway Surfers Roblox Candy Crush Saga Draw Weapon 3D Cookie Carver: Life Challenge Squid But It's Impostor

На этот раз в рейтинге самых популярных мобильных игр есть несколько новинок, правда, лидерство все равно продолжает удерживать оригинальный раннер Merge Animals 3D Mutant race. А из любопытных изменений можно отметить только возвращение видеоигры Cookie Carver: Life Challenge.

Покинули топ такие проекты: Octopus Games: K Challenge 456 (недостаточно загрузок), Kick The Buddy Remastered (16 место), Car Driving School: Car Games (28 место) и Garena Free Fire (11 место). А впервые в рейтинг попали такие мобильные игры:

Makeup Master: Beauty Salon – видеоигра, которая сразу же запрыгнула на 2 строчку этого топа. Геймерам нужно взять на себя роль сотрудника салона красоты, выполняющего все прихоти своих клиентов. В целом в этой игре есть немало разнообразных инструментов для создания идеального макияжа.

Геймплей Makeup Master: Beauty Salon: видео

Draw Weapon 3D – мобильный проект, в котором геймерам нужно рисовать и сражаться с врагами. Геймплейно все очень просто: сначала надо нарисовать определенное оружие, а потом использовать его для поединка со своим оппонентом.

Геймплей Draw Weapon 3D: видео

Squid But It's Impostor – еще одна видеоигра, созданная по мотивам популярного сериала "Игра в кальмара". Правда, на этот раз все очень необычно. Дело в том, что играть нужно за героев, которые очень похожи на персонажей из игры Among Us.

Трейлер игры Squid But It's Impostor: видео