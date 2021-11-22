Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні відеоігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.
Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: нова версія PUBG та оригінальний раннер
Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень:
- Merge Animals 3D Mutant race
- K-Sniper Challenge 3D
- Makeup Master: Beauty Salon
- PUBG: NEW STATE
- Subway Surfers
- Roblox
- Candy Crush Saga
- Draw Weapon 3D
- Cookie Carver: Life Challenge
- Squid But It's Impostor
Цього разу в рейтингу найпопулярніших мобільних ігор є одразу кілька новинок, щоправда, лідерство однаково продовжує утримувати оригінальний раннер Merge Animals 3D Mutant race. А з цікавих змін можна відзначити лише повернення відеогри Cookie Carver: Life Challenge.
Покинули топ такі проєкти: Octopus Games: K Challenge 456 (замало завантажень), Kick The Buddy Remastered (16 місце), Car Driving School: Car Games (28 місце) та Garena Free Fire (11 місце). А вперше до рейтингу потрапили такі мобільні ігри:
Makeup Master: Beauty Salon – відеогра, яка одразу ж заскочила на 2 сходинку цього топу. Геймерам потрібно взяти на себе роль співробітника салону краси, який виконує всі забаганки своїх клієнтів. Загалом у цій грі є чимало різноманітних інструментів для створення ідеального макіяжу.
Геймплей Makeup Master: Beauty Salon: відео
Draw Weapon 3D – мобільний проєкт, у якому геймерам потрібно малювати та битися з ворогами. Геймплейно все дуже просто: спершу треба намалювати певну зброю, а вже потім використати її для поєдинку зі своїм опонентом.
Геймплей Draw Weapon 3D: відео
Squid But It's Impostor – ще одна відеогра, яка була створена за мотивами популярного серіалу "Гра в кальмара". Щоправда, цього разу все дуже нестандартно. Річ у тім, що грати потрібно за героїв, які дуже схожі на персонажів з гри Among Us.
Трейлер гри Squid But It's Impostor: відео