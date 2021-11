Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні відеоігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: нова версія PUBG та оригінальний раннер

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень:

Merge Animals 3D Mutant race K-Sniper Challenge 3D Makeup Master: Beauty Salon PUBG: NEW STATE Subway Surfers Roblox Candy Crush Saga Draw Weapon 3D Cookie Carver: Life Challenge Squid But It's Impostor

Цього разу в рейтингу найпопулярніших мобільних ігор є одразу кілька новинок, щоправда, лідерство однаково продовжує утримувати оригінальний раннер Merge Animals 3D Mutant race. А з цікавих змін можна відзначити лише повернення відеогри Cookie Carver: Life Challenge.

Покинули топ такі проєкти: Octopus Games: K Challenge 456 (замало завантажень), Kick The Buddy Remastered (16 місце), Car Driving School: Car Games (28 місце) та Garena Free Fire​ (11 місце). А вперше до рейтингу потрапили такі мобільні ігри:

Makeup Master: Beauty Salon – відеогра, яка одразу ж заскочила на 2 сходинку цього топу. Геймерам потрібно взяти на себе роль співробітника салону краси, який виконує всі забаганки своїх клієнтів. Загалом у цій грі є чимало різноманітних інструментів для створення ідеального макіяжу.

Геймплей Makeup Master: Beauty Salon: відео

Draw Weapon 3D – мобільний проєкт, у якому геймерам потрібно малювати та битися з ворогами. Геймплейно все дуже просто: спершу треба намалювати певну зброю, а вже потім використати її для поєдинку зі своїм опонентом.

Геймплей Draw Weapon 3D: відео

Squid But It's Impostor – ще одна відеогра, яка була створена за мотивами популярного серіалу "Гра в кальмара". Щоправда, цього разу все дуже нестандартно. Річ у тім, що грати потрібно за героїв, які дуже схожі на персонажів з гри Among Us.

Трейлер гри Squid But It's Impostor: відео