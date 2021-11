Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні відеоігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: дослідження космосу та оригінальний файтинг

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень:

Octopus Games: K Challenge 456 Kick The Buddy Remastered Bridge Race Brain Puzzle Tricky Test Cookie Carver: Life Challenge Subway Surfers Metal Revolution 456: Survival game Roblox Race Master 3D: Car Racing

Цього тижня в рейтингу найпопулярніших мобільних ігор знову змінився лідер. На 1 місце вийшов ще один проєкт за мотивами популярного серіалу "Гра в кальмара" – Octopus Games: K Challenge 456. А з цікавих змін варто відзначити повернення відеогри Bridge Race, а також падіння Cookie Carver: Life Challenge (з 1 на 5 сходинку).

Покинули топ такі проєкти: Candy Challenge 3D (15 місце), Moon Pioneer (22 місце) та Yes or No?! (14 місце). А вперше до рейтингу потрапили такі мобільні ігри:

Kick The Buddy Remastered – оновлена версія відомої відеогри, яка одразу ж заскочила на 2 сходинку. Головне завдання в цій грі – знищити манекена. А спеціально для цього автори підготували величезний арсенал з різноманітної зброї. Розробники відзначили, що ця відеогра сподобається всім геймерам, які хочуть відпочити та "випустити пару" (своєрідний антистрес).

Трейлер відеогри Kick The Buddy Remastered: відео

Brain Puzzle Tricky Test – мобільний проєкт, який має сподобатися всім шанувальникам головоломок та загадок. Геймплейно все дуже просто: гравці отримують завдання, а для його розв'язання потрібно скористатися певним інструментом, наприклад, гумка чи лупа. Автори відзначили, що в їхній відеогрі є чимало унікальних рівнів, а також знайомих персонажів.

Геймплей Brain Puzzle Tricky Test: відео