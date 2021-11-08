Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: нестандартна головоломка та цікавий ремастер

8 листопада 2021 , 15:03
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Джерело:

24 канал

У топі найпопулярніших мобільних ігор знову змінився лідер, а також з'явилося одразу дві новинки. Цікаво, що в рейтингу залишилося лише дві відеогри за мотивами серіалу "Гра в кальмара".

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні відеоігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: дослідження космосу та оригінальний файтинг

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень:

  1. Octopus Games: K Challenge 456
  2. Kick The Buddy Remastered
  3. Bridge Race
  4. Brain Puzzle Tricky Test
  5. Cookie Carver: Life Challenge
  6. Subway Surfers
  7. Metal Revolution
  8. 456: Survival game
  9. Roblox
  10. Race Master 3D: Car Racing

Цього тижня в рейтингу найпопулярніших мобільних ігор знову змінився лідер. На 1 місце вийшов ще один проєкт за мотивами популярного серіалу "Гра в кальмара" – Octopus Games: K Challenge 456. А з цікавих змін варто відзначити повернення відеогри Bridge Race, а також падіння Cookie Carver: Life Challenge (з 1 на 5 сходинку).

Покинули топ такі проєкти: Candy Challenge 3D (15 місце), Moon Pioneer (22 місце) та Yes or No?! (14 місце). А вперше до рейтингу потрапили такі мобільні ігри:

Kick The Buddy Remastered – оновлена версія відомої відеогри, яка одразу ж заскочила на 2 сходинку. Головне завдання в цій грі – знищити манекена. А спеціально для цього автори підготували величезний арсенал з різноманітної зброї. Розробники відзначили, що ця відеогра сподобається всім геймерам, які хочуть відпочити та "випустити пару" (своєрідний антистрес). 

Трейлер відеогри Kick The Buddy Remastered: відео

 

Brain Puzzle Tricky Test – мобільний проєкт, який має сподобатися всім шанувальникам головоломок та загадок. Геймплейно все дуже просто: гравці отримують завдання, а для його розв'язання потрібно скористатися певним інструментом, наприклад, гумка чи лупа. Автори відзначили, що в їхній відеогрі є чимало унікальних рівнів, а також знайомих персонажів. 

Геймплей Brain Puzzle Tricky Test: відео

 

Автор: Олег Шагалієв