Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: нова версія PUBG та оригінальний раннер

У топі найпопулярніших мобільних ігор відбулося чимало перестановок та змінився лідер. Також цього разу в рейтингу з'явилося одразу три цікаві новинки.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні відеоігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: нестандартна головоломка та цікавий ремастер

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень:

Merge Animals 3D Mutant race PUBG: NEW STATE Octopus Games: K Challenge 456 K-Sniper Challenge 3D Kick The Buddy Remastered Subway Surfers Roblox Candy Crush Saga Car Driving School : Car Games Garena Free Fire

Цього тижня в рейтингу найпопулярніших мобільних ігор відбулося чимало перестановок, а також з'явився новий лідер – Merge Animals 3D Mutant race. Загалом з цікавих змін варто відзначити повернення одразу трьох відомих відеоігор: Candy Crush Saga, Car Driving School: Car Games та Garena Free Fire.

Покинули топ такі проєкти: Bridge Race (21 місце), Brain Puzzle Tricky Test (15 місце), Cookie Carver: Life Challenge (14 місце), Metal Revolution (замало завантажень), 456: Survival game (28 місце) та Race Master 3D: Car Racing (25 місце). А вперше до рейтингу потрапили такі мобільні ігри:

Merge Animals 3D Mutant race – відеогра, яка одразу ж заскочила на 1 місце цього топу. Загалом це ще один представник "родини" раннерів, щоправда, зі своєю оригінальною концепцією. Річ у тім, що геймерам потрібно не лише бігати, а й займатися комбінуванням ДНК у лабораторії. Гравці мають створити бігуна-мутанта, який ідеально підходить для проходження конкретного рівня.

Трейлер відеогри Merge Animals 3D Mutant race: відео

PUBG: NEW STATE – мобільний проєкт, який дуже сподобався геймерам з Індії. Загалом це своєрідне продовження PUBG Mobile, щоправда, цього разу за розробку відповідали автори оригіналу, а не студія Tencent. Події цієї відеогри розгортаються в майбутньому, а тому під час змагальних матчів геймери зможуть використовувати футуристичне озброєння, спорядження та транспорт.

Трейлер відеогри PUBG: NEW STATE: відео

K-Sniper Challenge 3D – ще одна мобільна гра, яка була створена за мотивами популярного серіалу "Гра в кальмара". Щоправда, цього разу все не так й стандартно. Річ у тім, що грати потрібно не за учасника цих змагань, а за холоднокровного снайпера.

Геймплей K-Sniper Challenge 3D: відео