Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: пошук прибульців та клон Minecraft

У топі найпопулярніших мобільних відеоігор цього разу з'явилося дві новинки та змінився лідер. На першу сходинку вийшов культовий раннер з назвою Subway Surfers.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні відеоігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: цікавий симулятор та несподіване повернення

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень:

Subway Surfers Garena Free Fire Roblox Count Masters Candy Crush Saga Craft Earth Boy Find the Alien Race Master 3D Car Racing Magic Tiles 3 PUBG MOBILE

Цього тижня в топі найпопулярніших мобільних ігор відбулося одразу кілька перестановок. Королівська битва Garena Free Fire, яка раніше очолювала цей топ, опустилася на 2 сходинку. А от на 1 місце піднявся культовий раннер Subway Surfers. З цікавих змін ще можна відзначити камбек відеогри PUBG MOBILE.

Покинули десятку найкращих такі проєкти: Truck Simulator Truck Games (21 місце), Paper Fold (37 місце) та Ludo King (13 місце). А вперше до рейтингу потрапили такі ігри:

Craft Earth Boy – симулятор з видом від першої особи, який дуже схожий на популярну гру Minecraft. У цій відеогрі геймерам потрібно займатися дослідженням світу та будівництвом. Також в грі є творчий режим з необмеженими ресурсами. Розробники відзначили, що в їхньому проєкті є чимало різноманітних блоків, а тому збудувати можна майже будь-що.

Ігровий процес Craft Earth Boy: відео

Find the Alien – мобільний проєкт, який дуже сподобався гравцям з Індонезії. Геймерам потрібно взяти на себе роль персонажа, який займається пошуком замаскованих прибульців. Для цього він використовує спеціальний пістолет та пристрій, який дозволяє сканувати людей. Загалом у цій відеогрі захопливий ігровий процес та чимало унікальних рівнів.

Геймплей Find the Alien: відео