Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: пошук прибульців та клон Minecraft

7 лютого 2022 , 12:02
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Джерело:

Appmagic

У топі найпопулярніших мобільних відеоігор цього разу з'явилося дві новинки та змінився лідер. На першу сходинку вийшов культовий раннер з назвою Subway Surfers.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні відеоігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: цікавий симулятор та несподіване повернення

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень:

  1. Subway Surfers
  2. Garena Free Fire
  3. Roblox
  4. Count Masters
  5. Candy Crush Saga
  6. Craft Earth Boy
  7. Find the Alien
  8. Race Master 3D Car Racing
  9. Magic Tiles 3
  10. PUBG MOBILE

Цього тижня в топі найпопулярніших мобільних ігор відбулося одразу кілька перестановок. Королівська битва Garena Free Fire, яка раніше очолювала цей топ, опустилася на 2 сходинку. А от на 1 місце піднявся культовий раннер Subway Surfers. З цікавих змін ще можна відзначити камбек відеогри PUBG MOBILE.

Покинули десятку найкращих такі проєкти: Truck Simulator Truck Games (21 місце), Paper Fold (37 місце) та Ludo King (13 місце). А вперше до рейтингу потрапили такі ігри:

Craft Earth Boy – симулятор з видом від першої особи, який дуже схожий на популярну гру Minecraft. У цій відеогрі геймерам потрібно займатися дослідженням світу та будівництвом. Також в грі є творчий режим з необмеженими ресурсами. Розробники відзначили, що в їхньому проєкті є чимало різноманітних блоків, а тому збудувати можна майже будь-що.

Ігровий процес Craft Earth Boy: відео

 

Find the Alien – мобільний проєкт, який дуже сподобався гравцям з Індонезії. Геймерам потрібно взяти на себе роль персонажа, який займається пошуком замаскованих прибульців. Для цього він використовує спеціальний пістолет та пристрій, який дозволяє сканувати людей. Загалом у цій відеогрі захопливий ігровий процес та чимало унікальних рівнів.

Геймплей Find the Alien: відео

 

Автор: Олег Шагалієв