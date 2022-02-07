Games24 с помощью портала Appmagic отобрал самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные видеоигры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: интересный симулятор и неожиданное возвращение

Рейтинг лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю:

Subway Surfers Garena Free Fire Roblox Count Masters Candy Crush Saga Craft Earth Boy Find the Alien Race Master 3D Car Racing Magic Tiles 3 PUBG MOBILE

На этой неделе в топе самых популярных мобильных игр произошло несколько перестановок. Королевская битва Garena Free Fire, ранее возглавлявшая этот топ, опустилась на 2 строчку. А вот на 1 место поднялся культовый раннер Subway Surfers. Из интересных изменений еще можно отметить камбэк видеоигры PUBG MOBILE.

Покинули десятку лучших такие проекты: Truck Simulator Truck Games (21 место), Paper Fold (37 место) и Ludo King (13 место). А впервые в рейтинг попали такие игры:

Craft Earth Boy – симулятор с видом от первого лица, который очень похож на популярную игру Minecraft. В этой видеоигре геймерам нужно заниматься исследованием мира и строительством. Также в игре есть творческий режим с неограниченными ресурсами. Разработчики отметили, что в их проекте есть немало разнообразных блоков, поэтому построить можно почти что угодно.

Игровой процесс Craft Earth Boy: видео

Find the Alien – мобильный проект, который очень понравился игрокам из Индонезии. Геймерам нужно взять на себя роль персонажа, занимающегося поиском замаскированных пришельцев. Для этого он использует специальный пистолет и устройство, позволяющее сканировать людей. В целом в этой видеоигре увлекательный игровой процесс и немало уникальных уровней.

Геймплей Find the Alien: видео