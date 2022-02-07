Games24 с помощью портала Appmagic отобрал самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные видеоигры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.
Топ за прошлую неделю Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: интересный симулятор и неожиданное возвращение
Рейтинг лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю:
- Subway Surfers
- Garena Free Fire
- Roblox
- Count Masters
- Candy Crush Saga
- Craft Earth Boy
- Find the Alien
- Race Master 3D Car Racing
- Magic Tiles 3
- PUBG MOBILE
На этой неделе в топе самых популярных мобильных игр произошло несколько перестановок. Королевская битва Garena Free Fire, ранее возглавлявшая этот топ, опустилась на 2 строчку. А вот на 1 место поднялся культовый раннер Subway Surfers. Из интересных изменений еще можно отметить камбэк видеоигры PUBG MOBILE.
Покинули десятку лучших такие проекты: Truck Simulator Truck Games (21 место), Paper Fold (37 место) и Ludo King (13 место). А впервые в рейтинг попали такие игры:
Craft Earth Boy – симулятор с видом от первого лица, который очень похож на популярную игру Minecraft. В этой видеоигре геймерам нужно заниматься исследованием мира и строительством. Также в игре есть творческий режим с неограниченными ресурсами. Разработчики отметили, что в их проекте есть немало разнообразных блоков, поэтому построить можно почти что угодно.
Игровой процесс Craft Earth Boy: видео
Find the Alien – мобильный проект, который очень понравился игрокам из Индонезии. Геймерам нужно взять на себя роль персонажа, занимающегося поиском замаскированных пришельцев. Для этого он использует специальный пистолет и устройство, позволяющее сканировать людей. В целом в этой видеоигре увлекательный игровой процесс и немало уникальных уровней.
Геймплей Find the Alien: видео