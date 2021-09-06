Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні ігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень: впевнений лідер та цікава новинка від MARVEL

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень виглядає таким чином:

Destiny Run Fidget Toys Trading Subway Surfers My Talking Angela 2 Garena Free Fire Bridge Race Angle Fight 3D Count Masters Roblox Beatstar Touch Your Music

Цього тижня в рейтингу найпопулярніших мобільних ігор є одразу кілька цікавих змін, а найголовніше, що також з'явився новий лідер. Відеогра Fidget Toys Trading опустилася на 2 сходинку, а трійку найкращих цього разу замкнув відомий раннер Subway Surfers. У середині топу та його другій половині без особливих змін: My Talking Angela 2, Garena Free Fire, Bridge Race, Count Masters та Roblox.

Цього разу топ найпопулярніших мобільних ігор покинули: MARVEL Future Revolution (14 місце), Ludo King (11 місце) та Doll Designer (12 місце). Вперше до рейтингу потрапили:

Destiny Run – відеогра від студії VOODOO, яка одразу ж заскочила на 1 сходинку цього топу. За жанром це черговий представник "родини" раннерів, але зі своєю оригінальною концепцією. Геймерам потрібно вибрати, куди відправляється їх персонаж – в рай чи пекло, а вже під час забігів збирати "райські" чи "пекельні" предмети. Загалом у грі дуже просте керування, а також чимало унікальних рівнів.

Геймплей відеогри Destiny Run: відео

Angle Fight 3D – мобільна гра, яка дуже сподобалася гравцям з Бразилії. Геймери мають допомогти персонажу, який хоче здолати озброєного ворога. Для цього потрібно вибрати певну зброю, а потім поставити свого героя в таку бойову позу, яка допоможе йому вийти переможцем з цього двобою. Розробники відзначили, що в грі є різноманітне озброєння, а також немало цікавих рівнів.

Геймплей відеогри Angle Fight 3D: відео

Beatstar Touch Your Music – музична гра, яка цього тижня зупинилася лише на 10 сходинці цього рейтингу. Геймплейно все дуже просто: гравцям потрібно дотримуватися ритму різноманітних пісень, а для цього треба вчасно натискати на об'єкти, які з'являються на екрані. Загалом у грі чимало дуже полярних треків, а також інтуїтивно просте керування.

Трейлер відеогри Beatstar Touch Your Music: відео