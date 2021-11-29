Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: цікава головоломка та змагання з метання

У топі найпопулярніших мобільних ігор з'явилося дві цікаві новинки та змінився лідер. На перше місце досить несподівано заскочив гібрид Among Us та серіалу "Гра в кальмара".

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні відеоігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: "Гра в кальмара" з героями Among Us та новий файтинг

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень:

Squid But It's Impostor Merge Animals 3D Mutant race Garena Free Fire Roblox Subway Surfers Cookie Carver: Life Challenge K-Sniper Challenge 3D Bowmasters Candy Crush Saga Zoom Out 3D

Цього тижня в топі найпопулярніших мобільних ігор з'явилося дві новинки, а також змінився лідер. На 1 сходинку неочікувано заскочила гра Squid But It's Impostor (стрибок з 10 на 1 місце), а от колишній лідер Merge Animals 3D Mutant race опустився лише на 2 позицію. З цікавих змін варто відзначити чергове повернення королівської битви Garena Free Fire, а також падіння гри K-Sniper Challenge 3D.

Покинули топ такі проєкти: Makeup Master: Beauty Salon (14 місце), PUBG: NEW STATE (замало завантажень) та Draw Weapon 3D​ (замало завантажень). А вперше до рейтингу потрапили такі мобільні ігри:

Bowmasters – відеогра, яка геймплейно нагадує ігри з популярної серії Angry Birds. Річ у тім, що для проходження рівнів геймерам потрібно метати різноманітні предмети у своїх опонентів. Варто додати, що змагатися можна не лише зі штучним інтелектом, а й з реальними гравцями. Розробники відзначили, що в грі є чимало унікальних персонажів та понад 60 предметів для метання.

Трейлер відеогри Bowmasters: відео

Zoom Out 3D – мобільна гра, яка може сподобатися всі шанувальникам головоломок та загадок. Геймплейно все досить просто: спершу гравцям показують збільшену фотографію, а вже потім вони мають визначити, що ж на ній зображено. Загалом у відеогрі є чимало унікальних рівнів, а також варіантів для кастомізації ігрового персонажу.

Геймплей Zoom Out 3D: відео