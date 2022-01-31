Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: цікавий симулятор та несподіване повернення

31 січня 2022 , 10:13

Джерело:

24 канал

У топі найпопулярніших мобільних ігор цього тижня з'явилася лише одна новинка. Цікаво, що вперше за тривалий час в рейтингу не змінився лідер.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні відеоігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: якісний клон та новий лідер

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень:

  1. Garena Free Fire
  2. Subway Surfers
  3. Roblox
  4. Truck Simulator Truck Games
  5. Count Masters
  6. Candy Crush Saga
  7. Paper Fold
  8. Race Master 3D Car Racing
  9. Magic Tiles 3
  10. Ludo King

Цього тижня в рейтингу найпопулярніших мобільних ігор майже немає змін. Лідерство продовжує утримувати популярна королівська битва Garena Free Fire, а головним її переслідувачем залишається раннер Subway Surfers. З цікавих змін можна виділити лише несподіване повернення відеогри Ludo King.

Покинули десятку найкращих такі проєкти: FIFA Soccer (16 місце) та PUBG MOBILE (13 місце). А вперше до рейтингу потрапила така гра:

Truck Simulator Truck Games – відеогра, яка одразу ж заскочила на 4 позицію цього топу, а також дуже сподобалася гравцям з Індії. У цьому симуляторі геймерам потрібно взяти на себе роль далекобійника, який займається транспортуванням небезпечних вантажів. Розробники відзначили, що в їхній грі дуже реалістичне керування, а також є різні погодні умови та немало унікальних транспортних засобів.

Відеогра Truck Simulator Truck Games / Фото з сайту Appmagic

Автор: Олег Шагалієв