Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: цікавий симулятор та несподіване повернення

У топі найпопулярніших мобільних ігор цього тижня з'явилася лише одна новинка. Цікаво, що вперше за тривалий час в рейтингу не змінився лідер.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні відеоігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: якісний клон та новий лідер

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень:

Garena Free Fire Subway Surfers Roblox Truck Simulator Truck Games Count Masters Candy Crush Saga Paper Fold Race Master 3D Car Racing Magic Tiles 3 Ludo King

Цього тижня в рейтингу найпопулярніших мобільних ігор майже немає змін. Лідерство продовжує утримувати популярна королівська битва Garena Free Fire, а головним її переслідувачем залишається раннер Subway Surfers. З цікавих змін можна виділити лише несподіване повернення відеогри Ludo King.

Покинули десятку найкращих такі проєкти: FIFA Soccer (16 місце) та PUBG MOBILE (13 місце). А вперше до рейтингу потрапила така гра:

Truck Simulator Truck Games – відеогра, яка одразу ж заскочила на 4 позицію цього топу, а також дуже сподобалася гравцям з Індії. У цьому симуляторі геймерам потрібно взяти на себе роль далекобійника, який займається транспортуванням небезпечних вантажів. Розробники відзначили, що в їхній грі дуже реалістичне керування, а також є різні погодні умови та немало унікальних транспортних засобів.

Відеогра Truck Simulator Truck Games / Фото з сайту Appmagic