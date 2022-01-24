Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні відеоігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: несподіваний лідер та цікава новинка

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень:

  1. Garena Free Fire
  2. Subway Surfers
  3. Roblox
  4. FIFA Soccer
  5. Candy Crush Saga
  6. Count Masters
  7. Race Master 3D Car Racing
  8. Paper Fold
  9. Magic Tiles 3
  10. PUBG MOBILE

Цього тижня в топі найпопулярніших мобільних ігор відбулося немало перестановок. Головоломка Sponge Art, яка раніше очолювала цей рейтинг, опустилася одразу на 11 місце. А от на 1 позицію досить несподівано піднялася королівська битва Garena Free Fire. З інших цікавих змін можна відзначити черговий камбек FIFA Soccer, Paper Fold та PUBG MOBILE.

Покинули десятку найкращих такі проєкти: Sponge Art (11 місце), My Talking Tom 2 (15 місце) та Fall Break (замало завантажень). Варто відзначити, що цього разу в топі немає новинок, а тому ми розповімо про проєкт, який був найближчим до цього:

Stumble Guys: Multiplayer Royale – мобільна відеогра, яка розмістилася лише на 20 сходинці загального рейтингу. Цей проєкт може зацікавити всіх шанувальників Fall Guys: Ultimate Knockout, а все тому, що геймплейно та візуально ці відеоігри дуже схожі. Напевно, мобільну гру можна навіть назвати клоном, щоправда, дуже якісним.

Геймплей Stumble Guys: Multiplayer Royale: відео