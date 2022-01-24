Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні відеоігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: несподіваний лідер та цікава новинка

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень:

Garena Free Fire Subway Surfers Roblox FIFA Soccer Candy Crush Saga Count Masters Race Master 3D Car Racing Paper Fold Magic Tiles 3 PUBG MOBILE

Цього тижня в топі найпопулярніших мобільних ігор відбулося немало перестановок. Головоломка Sponge Art, яка раніше очолювала цей рейтинг, опустилася одразу на 11 місце. А от на 1 позицію досить несподівано піднялася королівська битва Garena Free Fire. З інших цікавих змін можна відзначити черговий камбек FIFA Soccer, Paper Fold та PUBG MOBILE.

Покинули десятку найкращих такі проєкти: Sponge Art (11 місце), My Talking Tom 2 (15 місце) та Fall Break (замало завантажень). Варто відзначити, що цього разу в топі немає новинок, а тому ми розповімо про проєкт, який був найближчим до цього:

Stumble Guys: Multiplayer Royale – мобільна відеогра, яка розмістилася лише на 20 сходинці загального рейтингу. Цей проєкт може зацікавити всіх шанувальників Fall Guys: Ultimate Knockout, а все тому, що геймплейно та візуально ці відеоігри дуже схожі. Напевно, мобільну гру можна навіть назвати клоном, щоправда, дуже якісним.

Геймплей Stumble Guys: Multiplayer Royale: відео