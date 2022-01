Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні відеоігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Sponge Art Subway Surfers Garena Free Fire Roblox Race Master 3D Car Racing Candy Crush Saga Count Masters Magic Tiles 3 My Talking Tom 2 Fall Break

Цього разу в топі найпопулярніших мобільних ігор знову змінився лідер. На 1 сходинку вийшла незвичайна головоломка Sponge Art, а от раннер Subway Surfers, який раніше очолював рейтинг, опустився на 2 позицію. З інших цікавих змін можна відзначити чергове повернення Candy Crush Saga та My Talking Tom 2.

Покинули десятку найкращих такі проєкти: Slap and Run (18 місце), Pull the Pin (16 місце) та Poppy Horror: Chapter One​​ (замало завантажень). А вперше до рейтингу потрапила така гра:

Fall Break – відеогра, в якій гравцям для проходження рівнів треба взаємодіяти з ляльками. А якщо точніше, то штовхати їх з різноманітних виступів для того, щоб вони отримали якнайбільше шкоди. Геймплейно все просто: спершу гравці вибирають напрямок та силу поштовху, а потім просто спостерігають за падінням ляльки. Розробники відзначили, що в їхній відеогрі веселий ігровий процес та реалістична фізика.

Геймплей Fall Break: відео