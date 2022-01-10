Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні відеоігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: гра про Хагі Вагі та головоломка зі шпильками

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень:

Subway Surfers Garena Free Fire Roblox Race Master 3D Car Racing Slap and Run Sponge Art Pull the Pin Poppy Horror: Chapter One Count Masters Magic Tiles 3

У рейтингу найпопулярніших мобільних ігор цього тижня змінився лідер. На 1 сходинку досить несподівано заскочив культовий раннер Subway Surfers, а от головоломка Brain Story: Tricky Puzzle, яка раніше очолювала цей топ, опустилася одразу на 11 позицію.

З інших цікавих змін можна відзначити падіння Poppy Horror: Chapter One (з 2 на 8 місце), а також черговий камбек таких ігор: Race Master 3D Car Racing, Count Masters та Magic Tiles 3.

Покинули десятку найкращих такі проєкти: Brain Story: Tricky Puzzle (11 місце), Poppy Rope Game (замало завантажень), DIY Keyboard (28 місце), Oil Tanker Truck Driving Games (14 місце) та Phone Case DIY​ (17 місце). А вперше до рейтингу потрапили такі ігри:

Slap and Run – відеогра, яку розробила відома французька студія VOODOO. За жанром це черговий представник "родини" раннерів, щоправда, зі своєю кумедною концепцією. Річ у тім, що геймерам потрібно грати за героя, який дає ляпаса кожному персонажу. А головне завдання цієї відеогри – втекти від розлючених переслідувачів.

Ігровий процес Slap and Run: відео

Sponge Art – мобільний проєкт, який найбільше сподобався геймерам із США. За жанром це досить нестандартна головоломка, в якій геймерам потрібно за допомогою гумок стиснути губку так, щоб отримати вказане зображення. Розробники відзначили, що в їхній відеогрі дуже просте керування, а також чимало унікальних рівнів.

Геймплей Sponge Art: відео