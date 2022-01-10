Games24 с помощью портала Appmagic отобрал самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные видеоигры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: игра про Хаги Ваги и головоломка со шпильками

Рейтинг лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю:

Subway Surfers Garena Free Fire Roblox Race Master 3D Car Racing Slap and Run Sponge Art Pull the Pin Poppy Horror: Chapter One Count Masters Magic Tiles 3

В рейтинге самых популярных мобильных игр на этой неделе сменился лидер. На 1 строчку довольно неожиданно запрыгнул культовый раннер Subway Surfers, а вот головоломка Brain Story: Tricky Puzzle, ранее возглавлявшая этот топ, опустилась сразу на 11 позицию.

Из других интересных изменений можно отметить падение Poppy Horror: Chapter One (со 2 на 8 место), а также очередной камбэк таких игр: Race Master 3D Car Racing, Count Masters и Magic Tiles 3.

Покинули десятку лучших такие проекты: Brain Story: Tricky Puzzle (11 место), Poppy Rope Game (недостаточно загрузок), DIY Keyboard (28 место), Oil Tanker Truck Driving Games (14 место) и Phone Case DIY (17 место). А впервые в рейтинг попали следующие игры:

Slap and Run – видеоигра, разработанная известной французской студией VOODOO. По жанру это очередной представитель "семейства" раннеров, правда, со своей забавной концепцией. Дело в том, что геймерам нужно играть за героя, дающего пощечину каждому персонажу. А главная задача этой видеоигры – убежать от разъяренных преследователей.

Игровой процесс Slap and Run: видео

Sponge Art – мобильный проект, который больше всего понравился геймерам из США. По жанру это довольно нестандартная головоломка, в которой геймерам нужно с помощью резинок сжать губку так, чтобы получить указанное изображение. Разработчики отметили, что в их видеоигре очень простое управление, а также немало уникальных уровней.

Геймплей Sponge Art: видео