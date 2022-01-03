Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные видеоигры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: непростая головоломка и дизайнерская работа

Рейтинг лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю:

Brain Story: Tricky Puzzle Poppy Horror: Chapter One Garena Free Fire Subway Surfers Roblox Poppy Rope Game DIY Keyboard Oil Tanker Truck Driving Games Pull the Pin Phone Case DIY

В топе самых популярных мобильных игр на этой неделе появилось сразу несколько интересных новинок, правда, лидерство все равно продолжает удерживать головоломка Brain Story: Tricky Puzzle. Из любопытных изменений можно отметить камбэк игры Phone Case DIY, а также неожиданное падение Poppy Rope Game и Oil Tanker Truck Driving Games.

Покинули топ такие проекты: Rocket League Sideswipe (13 место), Race Master 3D Car Racing (11 место) и Love Fantasy: Match & Stories (26 место). А впервые в рейтинг попали следующие мобильные игры:

Poppy Horror: Chapter One – видеоигра, которая сразу же запрыгнула на 2 строчку этого топа. Главным героем этой игры является персонаж, пытающийся выбраться живым из заброшенной фабрики. Правда, сделать это очень непросто, потому что на ее территории установлено немало разнообразных головоломок. А самое главное, что охраняет ее мстительная игрушка, которую зовут Хаги Ваги.

Геймплей Poppy Horror: Chapter One: видео

Pull the Pin – новый мобильный проект, очень понравившийся геймерам из Индии. По жанру это головоломка, в которой игрокам нужно вытаскивать шпильки так, чтобы в корзину попало нужное количество шариков. Разработчики отметили, что в их видеоигре простое управление, увлекательный игровой процесс и множество уникальных уровней.

Трейлер игры Pull the Pin: видео