Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные видеоигры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: забавный аналог GTA и романтическая головоломка

Рейтинг лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю:

Brain Story: Tricky Puzzle Poppy Rope Game Oil Tanker Truck Driving Games Garena Free Fire Subway Surfers DIY Keyboard Roblox Rocket League Sideswipe Race Master 3D Car Racing Love Fantasy: Match & Stories

В топе самых популярных мобильных игр на этот раз снова сменился лидер. Сразу же на 1 строчку запрыгнула новинка с названием Brain Story: Tricky Puzzle, а вот видеоигра Poppy Rope Game, которая ранее возглавляла этот рейтинг, опустилась на 2 позицию. Из других интересных изменений еще можно отметить прыжок симулятора Oil Tanker Truck Driving Games, а также падение Rocket League Sideswipe и Race Master 3D Car Racing.

Покинули топ следующие проекты: Survival Game: Squid Challenge (16 место) и Party Match: Do Not Fall (18 место). А впервые в рейтинг попали такие мобильные игры:

Brain Story: Tricky Puzzle – видеоигра, которая должна понравится всем поклонникам головоломок и загадок. Геймплейно все очень просто: игроки получают задание, а для его решения они должны воспользоваться определенным инструментом, например, резинкой или лупой. Разработчики отметили, что в их игре очень простое управление и немало интересных уровней.

Игровой процесс Brain Story: Tricky Puzzle: видео

DIY Keyboard – мобильный проект, который может понравиться всем фанатам игры Phone Case DIY​. В целом видеоигры очень похожи, правда, теперь игрокам нужно взять на себя роль дизайнера, занимающегося украшением клавиатур. Добавим, что в игре есть немало разнообразных инструментов, а также клиентов, которых нужно обслуживать.

Геймплей DIY Keyboard: видео