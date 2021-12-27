Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні відеоігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: кумедний аналог GTA та романтична головоломка

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень:

Brain Story: Tricky Puzzle Poppy Rope Game Oil Tanker Truck Driving Games Garena Free Fire Subway Surfers DIY Keyboard Roblox Rocket League Sideswipe Race Master 3D Car Racing Love Fantasy: Match & Stories

У топі найпопулярніших мобільних ігор цього разу знову змінився лідер. Одразу ж на 1 сходинку заскочила новинка з назвою Brain Story: Tricky Puzzle, а от відеогра Poppy Rope Game, яка раніше очолювала рейтинг, опустилася на 2 позицію. З інших цікавих змін ще можна відзначити стрибок симулятора Oil Tanker Truck Driving Games, а також падіння Rocket League Sideswipe та Race Master 3D Car Racing.

Покинули топ такі проєкти: Survival Game: Squid Challenge (16 місце) та Party Match: Do Not Fall (18 місце). А вперше до рейтингу потрапили такі мобільні ігри:

Brain Story: Tricky Puzzle – відеогра, яка має сподобатися всім шанувальникам головоломок та загадок. Геймплейно все дуже просто: гравці отримують завдання, а для його розв'язання вони мають скористуватися певним інструментом, наприклад, гумкою чи лупою. Розробники відзначили, що в їхній грі дуже просте керування та чимало цікавих рівнів.

Ігровий процес Brain Story: Tricky Puzzle: відео

DIY Keyboard – мобільний проєкт, який може сподобатися всім фанатам гри Phone Case DIY. Загалом відеоігри дуже схожі, щоправда, тепер гравцям потрібно взяти на себе роль дизайнера, який займається прикрашанням клавіатур. Додамо, що в грі є чимало різноманітних інструментів, а також клієнтів, яких потрібно обслуговувати.

Геймплей DIY Keyboard: відео