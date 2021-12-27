Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні відеоігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: кумедний аналог GTA та романтична головоломка

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень:

  1. Brain Story: Tricky Puzzle
  2. Poppy Rope Game
  3. Oil Tanker Truck Driving Games
  4. Garena Free Fire
  5. Subway Surfers
  6. DIY Keyboard
  7. Roblox
  8. Rocket League Sideswipe
  9. Race Master 3D Car Racing
  10. Love Fantasy: Match & Stories

У топі найпопулярніших мобільних ігор цього разу знову змінився лідер. Одразу ж на 1 сходинку заскочила новинка з назвою Brain Story: Tricky Puzzle, а от відеогра Poppy Rope Game, яка раніше очолювала рейтинг, опустилася на 2 позицію. З інших цікавих змін ще можна відзначити стрибок симулятора Oil Tanker Truck Driving Games, а також падіння Rocket League Sideswipe та Race Master 3D Car Racing.

Покинули топ такі проєкти: Survival Game: Squid Challenge (16 місце) та Party Match: Do Not Fall (18 місце). А вперше до рейтингу потрапили такі мобільні ігри:

Brain Story: Tricky Puzzle – відеогра, яка має сподобатися всім шанувальникам головоломок та загадок. Геймплейно все дуже просто: гравці отримують завдання, а для його розв'язання вони мають скористуватися певним інструментом, наприклад, гумкою чи лупою. Розробники відзначили, що в їхній грі дуже просте керування та чимало цікавих рівнів.

Ігровий процес Brain Story: Tricky Puzzle: відео

DIY Keyboard – мобільний проєкт, який може сподобатися всім фанатам гри Phone Case DIY. Загалом відеоігри дуже схожі, щоправда, тепер гравцям потрібно взяти на себе роль дизайнера, який займається прикрашанням клавіатур. Додамо, що в грі є чимало різноманітних інструментів, а також клієнтів, яких потрібно обслуговувати.

Геймплей DIY Keyboard: відео