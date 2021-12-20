Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні відеоігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: нестандартний футбол та кумедні хованки

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень:

Poppy Rope Game Rocket League Sideswipe Garena Free Fire Subway Surfers Race Master 3D Car Racing Roblox Survival Game: Squid Challenge Party Match: Do Not Fall Love Fantasy: Match & Stories Oil Tanker Truck Driving Games

Цього тижня в топі найпопулярніших мобільних ігор з'явилося чотири новинки, а також знову змінився лідер. Відеогра Rocket League Sideswipe, яка раніше очолювала цей рейтинг, опустилася на 2 місце, а от на 1 сходинку одразу ж заскочила цікава гра з назвою Poppy Rope Game.

Покинули топ такі проєкти: Hunter Assassin 2 (13 місце), Makeup Master: Beauty Salon (24 місце), Poppy Game - It's Playtime (28 місце) та Candy Crush Saga​ (14 місце). А вперше до рейтингу потрапили такі мобільні ігри:

Poppy Rope Game – відеогра, яка дуже сподобалася геймерам з Бразилії, а також одразу ж заскочила на 1 позицію цього топу. Геймерам потрібно грати за Хагі Вагі, якого відправляють у кримінальне місто. Автори розповіли, що в нього є чимало унікальних вмінь, а загалом він може робити все, що заманеться (як в GTA).

Геймплей Poppy Rope Game: відео

Party Match: Do Not Fall – мобільний проєкт, який дуже нагадує один з рівнів у грі Fall Guys: Ultimate Knockout. Геймплейно все дуже просто: гравцям потрібно швидко вставати на плитку з малюнком, який показується на спеціальному екрані. А той, хто не встиг вчасно це зробити, завершує гру.

Ігровий процес Party Match: Do Not Fall: відео

Love Fantasy: Match & Stories – гра для всіх, хто любить модний макіяж, романтичні історії, пікантні скандали та головоломки "три в ряд". Саме розв'язуванням останніх й потрібно буде займатися гравцям, які візьмуться за проходження цього проєкту.

Геймплей Love Fantasy: Match & Stories: відео

Oil Tanker Truck Driving Games – цікавий симулятор, який дуже сподобався геймерам з Індії. Гравцям потрібно взяти на себе роль справжнього далекобійника, який займається транспортуванням нафти. Розробники відзначили, що в грі чимало унікальних рівнів та реалістичне керування.

Ігровий процес Oil Tanker Truck Driving Games: відео