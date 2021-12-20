Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные видеоигры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: нестандартный футбол и забавные прятки

Рейтинг лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю:

Poppy Rope Game Rocket League Sideswipe Garena Free Fire Subway Surfers Race Master 3D Car Racing Roblox Survival Game: Squid Challenge Party Match: Do Not Fall Love Fantasy: Match & Stories Oil Tanker Truck Driving Games

На этой неделе в топе самых популярных мобильных игр появилось четыре новинки, а также снова сменился лидер. Видеоигра Rocket League Sideswipe, ранее возглавлявшая этот рейтинг, опустилась на 2 место, а вот на 1 строчку сразу же запрыгнула интересная игра с названием Poppy Rope Game.

Покинули топ такие проекты: Hunter Assassin 2 (13 место), Makeup Master: Beauty Salon (24 место), Poppy Game - It's Playtime (28 место) и Candy Crush Saga (14 место). А впервые в рейтинг попали следующие мобильные игры:

Poppy Rope Game – видеоигра, которая понравилась геймерам из Бразилии, а также сразу же запрыгнула на 1 позицию этого топа. Геймерам нужно играть за Хаги Ваги, которого отправляют в криминальный город. Авторы рассказали, что у него есть немало уникальных умений, а в целом он может делать все, что вздумается (как у GTA).

Геймплей Poppy Rope Game: видео

Party Match: Do Not Fall – мобильный проект, очень напоминающий один из уровней в игре Fall Guys: Ultimate Knockout. Геймплейно все очень просто: игрокам нужно быстро вставать на плитку с рисунком, который показывается на специальном экране. А тот, кто не успел вовремя это сделать, завершает игру.

Игровой процесс Party Match: Do Not Fall: видео

Love Fantasy: Match & Stories – игра для всех, кто любит модный макияж, романтические истории, пикантные скандалы и головоломки "три в ряд". Именно решением последних и нужно будет заниматься игрокам, которые возьмутся за прохождение этого проекта.

Геймплей Love Fantasy: Match & Stories: видео

Oil Tanker Truck Driving Games – интересный симулятор, очень понравившийся геймерам из Индии. Игрокам нужно взять на себя роль настоящего дальнобойщика, занимающегося транспортировкой нефти. Разработчики отметили, что в игре немало уникальных уровней и реалистичное управление.

Игровой процесс Oil Tanker Truck Driving Games: видео