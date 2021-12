Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні відеоігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: голосні голови та кумедна головоломка

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень:

Rocket League Sideswipe Hunter Assassin 2 Garena Free Fire Makeup Master: Beauty Salon Subway Surfers Poppy Game - It's Playtime Race Master 3D Car Racing Roblox Survival Game: Squid Challenge Candy Crush Saga

У рейтингу найпопулярніших мобільних ігор цього разу відбулася чимала кількість змін. На 1 сходинку заскочила новинка Rocket League Sideswipe, а от гра Stickman Escape: Choice Story, яка раніше очолювала цей топ, опустилася одразу на 11 місце. З інших цікавих змін можна відзначити лише чергове повернення відеогри Makeup Master: Beauty Salon.

Покинули топ такі проєкти: Stickman Escape: Choice Story (11 місце), Bowmasters (замало завантажень), Papers Grade Please! (15 місце), Squid But It's Impostor (14 місце) та Hopping Heads: Scream & Shout​ (29 місце). А вперше до рейтингу потрапили такі мобільні ігри:

Rocket League Sideswipe – відеогра, яка одразу ж заскочила на 1 сходинку цього топу. Її розробниками є автори класичної Rocket League, а тому ця мобільна версія майже нічим не відрізняється від оригіналу. Варто додати, що у цій відеогрі є кілька режимів гри, система сезонів, бойові перепустки та кастомізація автомобілів.

Трейлер гри Rocket League Sideswipe: відео

Hunter Assassin 2 – відеогра, яка найбільше сподобалася гравцям з Індії. Загалом це сиквел дуже популярного проєкту, у якому геймерам потрібно було грати за найманого вбивцю, якого постійно відправляють на різноманітні завдання. Щоправда, в новій версії його арсенал розширився, а місії стали складнішими.

Геймплей Hunter Assassin 2: відео

Poppy Game - It's Playtime – мобільна проєкт, у якому геймерам потрібно грати у кумедні хованки. Для проходження рівнів гравцям треба буде грати за шукача, а також за персонажа, який ховається. Розробники відзначили, що в їхній відеогрі чимало унікальних локацій для гри, а також захопливий геймплей.

Ігровий процес Poppy Game - It's Playtime: відео

Survival Game: Squid Challenge – відеогра, яка була створена за мотивами популярного серіалу "Гра в кальмара". Загалом вона майже нічим не відрізняється від всіх інших подібних проєктів. Усе досить стандартно: ігри на виживання, боротьба за приз та завдання з серіалу.

Трейлер гри Survival Game: Squid Challenge: відео