Найкращі моди 2021 року: онлайн для Mount & Blade та всесвіт Warcraft в грі Crusader Kings III

Редакція ресурсу Mod DB вирішила підбити свої підсумки 2021 року. Її представники назвали десятку найкращих модифікацій для відеоігор.

Напевно, майже всі геймери відвідували популярний портал Mod DB, який присвячений різноманітним модифікаціям для відеоігор. Наприкінці 2021 року його редакція вирішила опублікувати свою добірку найкращих модів, щоправда, вже традиційно вона розподілила їх за різноманітними категоріями.

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Найкращий однокористувацький мод – Slayer's Testaments для Quake. Модифікація, яка відтворює нові частини Doom на ігровому рушії Quake.

Трейлер Slayer's Testaments: відео

Найкращий багатокористувацький мод – Bannerlord Online для Mount & Blade II: Bannerlord. Модифікація, яка дозволяє перетворити цю відеогру на своєрідну MMO.

Bannerlord Online / Фото з сайту Mod DB

Найкраща графічна модифікація – TIE Fighter: Total Conversion для Star Wars: X-Wing Alliance. Її автори перенесли Star Wars: TIE Fighter на ігровий рушій вищезгаданої відеогри. Також у цієї модифікації є підтримка VR-систем.

TIE Fighter: Total Conversion / Фото з сайту Mod DB

Найкращий глобальний мод – Command & Conquer: Generals Evolution для Command & Conquer: Red Alert 3. Розробники цієї модифікації детально відтворили Generals на ігровому рушії Red Alert 3.

Трейлер Command & Conquer: Generals Evolution: відео

Нагорода за найкращу підтримку – Expanding Fronts для Star Wars: Galactic Battlegrounds. Модифікація, яку активно оновлюють навіть через дев'ять років після її релізу.

Expanding Fronts / Фото з сайту Mod DB

Нагорода "Має стати офіційним доповненням" – Unification Mod для Warhammer 40 000: Dawn of War Soulstorm. Автори моду додали нові фракції та режими, а також оновили моделі персонажів та їхню озвучку.

Unification Mod / Фото з сайту Mod DB

Нагорода за історичну точність – Between Empires для Mount & Blade: Warband. Мод, який переносить геймерів на поля битв 19 сторіччя, а також додає в гру чимало нового контенту.

Between Empires​ / Фото з сайту Mod DB

Нагорода за найкращу адаптацію – The Old Realms для Mount & Blade II: Bannerlord. Розробники цієї модифікації перенесли всесвіт Warhammer на ігровий рушій останньої відеогри. Редакція Mod DB відзначила систему магії та роботу над фракціями.

Огляд моду The Old Realms: відео

Найнесподіваніший мод – Mass Effect: Unification для Star Wars: Battlefront II. Модифікація, яка дозволяє всім шанувальникам останнього проєкту зіграти за звичайних бійців з всесвіту Mass Effect.

Трейлер Mass Effect: Unification: відео

Найочікуваніша модифікація – Warcraft: Guardians of Azeroth 2 для Crusader Kings III. Розробники цього моду планують детально відтворити всесвіт Warcraft в цій дуже популярній стратегії.

Warcraft: Guardians of Azeroth 2 / Фото з сайту Mod DB