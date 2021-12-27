Наверное, почти все геймеры посещали популярный портал Mod DB, посвященный разнообразным модификациям для видеоигр. В конце 2021 года его редакция решила опубликовать свою подборку лучших модов, правда, уже традиционно она распределила их по разным категориям.
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Лучший однопользовательский мод – Slayer's Testaments для Quake. Модификация, которая воссоздает новые части Doom на игровом движке Quake.
Трейлер Slayer's Testaments: видео
Лучший многопользовательский мод – Bannerlord Online для Mount&Blade II: Bannerlord. Модификация, позволяющая превратить эту видеоигру в своеобразную MMO.
Bannerlord Online / Фото с сайта Mod DB
Лучшая графическая модификация – TIE Fighter: Total Conversion для Star Wars: X-Wing Alliance. Ее авторы перенесли Star Wars: TIE Fighter на игровой движок вышеупомянутой видеоигры. Также у этой модификации есть поддержка VR-систем.
TIE Fighter: Total Conversion / Фото с сайта Mod DB
Лучший глобальный мод – Command & Conquer: Generals Evolution для Command & Conquer: Red Alert 3. Разработчики этой модификации подробно воспроизвели Generals на игровом движке Red Alert 3.
Трейлер Command & Conquer: Generals Evolution: видео
Награда за лучшую поддержку – Expanding Fronts для Star Wars: Galactic Battlegrounds. Модификация, которую активно обновляют даже спустя девять лет после ее релиза.
Expanding Fronts / Фото с сайта Mod DB
Награда "Должна стать официальным дополнением" – Unification Mod для Warhammer 40 000: Dawn of War Soulstorm. Авторы мода добавили новые фракции и режимы, а также обновили модели персонажей и их озвучку.
Unification Mod / Фото с сайта Mod DB
Награда за историческую точность – Between Empires для Mount & Blade: Warband. Мод, который переносит геймеров на поля битв 19 века, а также добавляет в игру немало нового контента.
Between Empires / Фото с сайта Mod DB
Награда за лучшую адаптацию – The Old Realms для Mount & Blade II: Bannerlord. Разработчики этой модификации перенесли вселенную Warhammer на игровой движок последней видеоигры. Редакция Mod DB отметила систему магии и работу над фракциями.
Обзор мода The Old Realms: видео
Самый неожиданный мод – Mass Effect: Unification для Star Wars: Battlefront II. Модификация, позволяющая всем поклонникам последнего проекта сыграть за обычных бойцов из вселенной Mass Effect.
Трейлер Mass Effect: Unification: видео
Самая ожидаемая модификация – Warcraft: Guardians of Azeroth 2 для Crusader Kings III. Разработчики этого мода планируют подробно воссоздать вселенную Warcraft в этой очень популярной стратегии.
Warcraft: Guardians of Azeroth 2 / Фото с сайта Mod DB