Наверное, почти все геймеры посещали популярный портал Mod DB, посвященный разнообразным модификациям для видеоигр. В конце 2021 года его редакция решила опубликовать свою подборку лучших модов, правда, уже традиционно она распределила их по разным категориям.

Интересно Ratchet & Clank, LEGO и Returnal: эксперты составили топ игр 2021 года с лучшей графикой

Лучший однопользовательский мод – Slayer's Testaments для Quake. Модификация, которая воссоздает новые части Doom на игровом движке Quake.

Трейлер Slayer's Testaments: видео

Лучший многопользовательский мод – Bannerlord Online для Mount&Blade II: Bannerlord. Модификация, позволяющая превратить эту видеоигру в своеобразную MMO.

Bannerlord Online / Фото с сайта Mod DB

Лучшая графическая модификация – TIE Fighter: Total Conversion для Star Wars: X-Wing Alliance. Ее авторы перенесли Star Wars: TIE Fighter на игровой движок вышеупомянутой видеоигры. Также у этой модификации есть поддержка VR-систем.

TIE Fighter: Total Conversion / Фото с сайта Mod DB

Лучший глобальный мод – Command & Conquer: Generals Evolution для Command & Conquer: Red Alert 3. Разработчики этой модификации подробно воспроизвели Generals на игровом движке Red Alert 3.

Трейлер Command & Conquer: Generals Evolution: видео

Награда за лучшую поддержку – Expanding Fronts для Star Wars: Galactic Battlegrounds. Модификация, которую активно обновляют даже спустя девять лет после ее релиза.

Expanding Fronts / Фото с сайта Mod DB

Награда "Должна стать официальным дополнением" – Unification Mod для Warhammer 40 000: Dawn of War Soulstorm. Авторы мода добавили новые фракции и режимы, а также обновили модели персонажей и их озвучку.

Unification Mod / Фото с сайта Mod DB

Награда за историческую точность – Between Empires для Mount & Blade: Warband. Мод, который переносит геймеров на поля битв 19 века, а также добавляет в игру немало нового контента.

Between Empires​ / Фото с сайта Mod DB

Награда за лучшую адаптацию – The Old Realms для Mount & Blade II: Bannerlord. Разработчики этой модификации перенесли вселенную Warhammer на игровой движок последней видеоигры. Редакция Mod DB отметила систему магии и работу над фракциями.

Обзор мода The Old Realms: видео

Самый неожиданный мод – Mass Effect: Unification для Star Wars: Battlefront II. Модификация, позволяющая всем поклонникам последнего проекта сыграть за обычных бойцов из вселенной Mass Effect.

Трейлер Mass Effect: Unification: видео

Самая ожидаемая модификация – Warcraft: Guardians of Azeroth 2 для Crusader Kings III. Разработчики этого мода планируют подробно воссоздать вселенную Warcraft в этой очень популярной стратегии.

Warcraft: Guardians of Azeroth 2 / Фото с сайта Mod DB