Наверное, почти все геймеры знают о специалистах с ютуб-канала Digital Foundry, занимающихся анализом технической составляющей видеоигр. Они разбирают все современные проекты, а потому неудивительно, что эти эксперты захотели составить и свой топ игр с лучшей графикой.

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По их мнению, в 2021 году лучшим в этом компоненте был эксклюзив PlayStation 5 с названием Ratchet & Clank: Rift Apart. Они назвали этот проект идеальной демонстрацией того, как должна выглядеть игра на нынешнее поколение консолей. Особенно эксперты отмечают высокий уровень детализации, хорошую оптимизацию, визуальные эффекты и реализацию эффекта трассировки лучей.

На второй строчке в их топе оказалась головоломка LEGO Builder's Journey. Специалистам понравилась реалистичная графика и работа разработчиков со светом. А вот почетное третье место занял еще один эксклюзив для консоли PlayStation 5 – Returnal. Специалисты похвалили его авторов за работу над уровнями и боссами, а также отметили очень удачный графический стиль.

Стоит добавить, что эксперты Digital Foundry выделили отдельно только эти три видеоигры. А вот другие они разместили в свободном порядке, без привязки к конкретной позиции. Итак, в их топ попали еще такие игры:

Kena: Bridge of Spirits

Resident Evil Village

The Ascent

Metroid Dread

Deathloop

Marvel's Guardians of the Galaxy

Metro Exodus Enhanced Edition

Forza Horizon 5

Также представители Digital Foundry отдельно выделили две демонстрационные версии, поразившие их своими техническими возможностями: RTX Marbles и The Matrix Awakens. Эксперты надеются, что в будущем будут выходить игры именно с таким качеством картинки.

Видеоигры с лучшей графикой по версии Digital Foundry: видео