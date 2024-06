П'ять упізнаваних саундтреків до відеоігор, які ми любимо

Кожна гра має свою особливу атмосферу й колорит. Великою мірою це забезпечується вдалим саундтреком, який створює напругу в моменти небезпеки й підкреслює загальний настрій ігрового світу під час ваших подорожей. Деякі з цих саундтреків можна впізнати буквально за кількома нотами, а деякі ми слухаємо годинами в підбірках на YouTube. Ось найкращі з них.

The Witcher 3: Wild Hunt

Саундтрек до цієї гри настільки особливий, що його можна слухати годинами на фоні й навіть не помітити, що щось грає. Він включає народну музику та бойові гімни, записані на середньовічних інструментах, що робить гру максимально автентичною.

Ви навіть можете придбати саундтрек до оригінальної гри на дисках, а також музику до доповнень "Кам'яні серця" та "Кров і вино", або послухати на Amazon Music, Apple Music, Spotify, Tidal та YouTube Music.

Повний саундтрек до The Witcher 3, що включає музику з доповнень: відео

Grand Theft Auto

Ця гра має багато частин і кожна з них пропонує свій особливий саундтрек у виконанні цілої низки гуртів чи соло-виконавців. Ті, хто грав у Vice City на початку 2000-х, звісно ж, згадають такі хіти як Act Like You Know від Fat Larry's Band.

Слухайте Act Like You Know: відео

San Andreas досліджувала аспекти попкультури, які рідко зачіпаються в іграх, приділивши багато уваги чорношкірим виконавцям. На перший план тут виходять знакові хіп-хоп-гурти, такі як Public Enemy, Gang Starr і Biz Markie, а також класичні музиканти, такі як брати Айслі, Рік Джеймс і Френкі Наклз.

Life Is Strange

Наступна гра, що вийшла у 2015 році, пропонує медитативну альтернативу жорстким саундтрекам більшості ААА-ігор. Вона може похвалитися впізнаваним інді-стилем, гітарою та укулеле. Але один трек є особливим.

To All Of You від Syd Matters: відео

Інді-музика рідко зустрічається в популярних іграх. Life Is Strange також ідеально доповнюють "Piano Fire" гурту Sparklehorse, "Kids Will Be Skeletons" гурту Mogwai та "Lua" гурту Bright Eyes.

Mario

Цей саундтрек навряд чи хтось буде слухати годинами, як інші. При тривалому прослуховуванні він більше нагадує раптову помилку у Windows, але його особливе звучання зробило його вкрай упізнаваним. Почувши його випадково, практично будь-яка людина скаже, звідки ця музика, навіть якщо вона не є затятим геймером.

Super Mario Soundtrack: відео

The Last of Us

Звісно, ми розуміємо, що за всю історію вийшло надзвичайно багато ігор, і так само багато саундтреків до них. Тож умістити все в один матеріал просто неможливо. Однак деякі треки особливо западають у пам'ять через буквально шедевральність проєктів, до яких написані.

Густаво Сантаолалла є автором музики для The Last of Us. Він використав віолончель, барабани, гітарні партії, створюючи неповторне звучання, яке ні з чим не сплутаєш. Він зміг передати тривожність гри та її напругу.

Головна тема The Last of Us від Gustavo Santaolalla: відео