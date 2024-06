Пять узнаваемых саундтреков к видеоиграм, которые мы любим

Каждая игра имеет свою особую атмосферу и колорит. Во многом это обеспечивается удачным саундтреком, который создает напряжение в моменты опасности и подчеркивает общее настроение игрового мира во время ваших путешествий. Некоторые из этих саундтреков можно узнать буквально по нескольким нотам, а некоторые мы слушаем часами в подборках на YouTube. Вот лучшие из них.

The Witcher 3: Wild Hunt

Саундтрек к этой игре настолько особенный, что его можно слушать часами на фоне и даже не заметить, что что-то играет. Он включает народную музыку и боевые гимны, записанные на средневековых инструментах, что делает игру максимально аутентичной.

Вы даже можете приобрести саундтрек к оригинальной игре на дисках, а также музыку к дополнениям "Каменные сердца" и "Кровь и вино", или послушать на Amazon Music, Apple Music, Spotify, Tidal и YouTube Music.

Полный саундтрек к The Witcher 3, включающий музыку из дополнений: видео

Grand Theft Auto

Эта игра имеет много частей и каждая из них предлагает свой особый саундтрек в исполнении целого ряда групп или соло-исполнителей. Те, кто играл в Vice City в начале 2000-х, конечно же, вспомнят такие хиты как Act Like You Know от Fat Larry's Band.

Слушайте Act Like You Know: видео

San Andreas исследовала аспекты поп-культуры, которые редко затрагиваются в играх, уделив много внимания чернокожим исполнителям. На первый план здесь выходят знаковые хип-хоп-группы, такие как Public Enemy, Gang Starr и Biz Markie, а также классические музыканты, такие как братья Айсли, Рик Джеймс и Фрэнки Наклз.

Life Is Strange

Следующая игра, вышедшая в 2015 году, предлагает медитативную альтернативу жестким саундтрекам большинства ААА-игр. Она может похвастаться узнаваемым инди-стилем, гитарой и укулеле. Но один трек является особенным.

To All Of You от Syd Matters: видео

Инди-музыка редко встречается в популярных играх. Life Is Strange также идеально дополняют "Piano Fire" группы Sparklehorse, "Kids Will Be Skeletons" группы Mogwai и "Lua" группы Bright Eyes.

Mario

Этот саундтрек вряд ли кто-то будет слушать часами, как другие. При длительном прослушивании он больше напоминает внезапную ошибку в Windows, но его особое звучание сделало его крайне узнаваемым. Услышав его случайно, практически любой человек скажет, откуда эта музыка, даже если он не является ярым геймером.

Super Mario Soundtrack: видео

The Last of Us

Конечно, мы понимаем, что за всю историю вышло очень много игр, и так же много саундтреков к ним. Поэтому уместить все в один материал просто невозможно. Однако некоторые треки особенно западают в память из-за буквально шедевральности проектов, к которым написаны.

Густаво Сантаолалла является автором музыки для The Last of Us. Он использовал виолончель, барабаны, гитарные партии, создавая неповторимое звучание, которое ни с чем не спутаешь. Он смог передать тревожность игры и ее напряжение.

Главная тема The Last of Us от Gustavo Santaolalla: видео