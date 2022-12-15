Про найяскравіші релізи 2022 року розповідає Games 24. Які ігри захопили геймерів цьогоріч – у нашому матеріалі.

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Elden Ring

Найочікуваніша гра року не лише перевершила очікування за якістю та продажами, вона стала культурним феноменом. Він був наповнений пам'ятними персонажами, такими як Радан, який навчився гравітаційній магії лише для того, щоб його улюблений кінь міг підтримувати своє титанічне тіло.

Це рольовий екшн у світі темного фентезі. Фактично ця відеогра стала наступником серії Dark Souls і створена за участю автора "Гри престолів" Джорджа Мартіна.

У центрі уваги світ, що помирає, і який намагаються повернути до життя воїни. Тут буде багато зброї, магії та більше контролю над героями, аніж це було у попередніх іграх компанії-виробника.

Сюжет гри – це не просто фентезі. Тут є багато філософії, роздумів про вічне, про дружбу та зраду, є місце радощам та сумним моментам, тож гра вийшла глибокою, багатогранною.

Трейлер гри Elden Ring: дивіться відео

God of War: Ragnarok

Як і попередня гра 2018 року, God of War Ragnarok отримала схвальні відгуки критиків. Ragnarok навіть досяг великого фінансового успіху, оскільки найновіша гра Santa Monica Studio стала найшвидше продаваною новою грою в історії PlayStation.

Хоча бої в грі стали ще жорстокішими, стосунки між Кратосом і Атреєм у God of War Ragnarok також розвинулися з останньої гри. God of War 2018 року показав, як Кратос тренував Атрея як воїна, а Атрей витягнув людяність і емоції зі свого батька-спартанця.

У God of War Ragnarok вони стали ще ближчими фізично та емоційно. Тепер Атрей веде Кратоса через дев'ять сфер, а не навпаки. Кратос більше не називає Атрея "хлопчиком", як він робив у попередній грі, вказуючи на зрілість його сина та їхню повну повагу один до одного.

Гра God of War Ragnarok: дивіться відео

Stray

Ця відеогра стала феноменом соцмереж та швидко увійшла у топ ігор. Головний герой – кіт, який гуляє сам по собі. Він може нявкати, чухати спинку, дерти кігті, гратися, бігати клавіатурою чи просто спати.

Більшість часу кіт пересувається нічним антиутопічним кіберпанковим містом, населеним лише антропоморфними роботами, що замість облич мають екрани, та монстрами.

З першими кіт може взаємодіяти та комунікувати завдяки розумному безпілотнику В-12, що супроводжує його у дорозі. А от від монстрів коту доведеться тікати. Його завдання — повернутися додому, при цьому гравців очікує багато головоломок та екшн-сцен.

Гра Stray: дивіться відео

Marvel Snap

Marvel Snap – комп'ютерна гра у жанрі колекційної карткової гри. Ігровий процес відносно простий, якщо порівнювати з іншими колекційними картковими іграми, а окремі ігри зазвичай тривають лише кілька хвилин.

Це конкурентоспроможний бухгалтерський облік, де важлива синергія між картками, складанням і множенням. Критики вважають, що Marvel Snap – дуже вдала азартна карткова гра.

Гра Marvel Snap – дивіться відео