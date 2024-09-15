Відомі рейтинги українських футболістів у EA FC 25 – хто виявився найкращим

За тиждень до виходу EA FC 25 стали відомі рейтинги гравців в майбутньому футбольному симуляторі. Хто з українців виявився найкращим – дізнайтеся у матеріалі.

У мережі з'явилася база рейтингів гравців з майбутньої EA FC 25, що дало можливість поглянути хто з українських футболістів виявився найкращим цьогоріч, інформує Games 24.

До теми Один з кращих за версією EA FC 25 – український футболіст потрапив у престижний перелік гравців

Довбик та Циганков – лідери за рейтингом

Нова частина відомого футбольного симулятора обіцяє чимало змін для ігрового процесу: від нових фінтів та рухів гравців до різних тактичних нюансів.

Трейлер проєкту – дивитися відео

Хоча це все геймери, які передзамовили гру, зможуть випробувати лише 20 вересня (27 вийде стандартна версія) поглянути на картки футболістів можна прямо зараз на спеціалізованих ресурсах.

Завдяки цьому став відомим топ-12 найкращих українських гравців у новому симуляторі.

Серед трійки лідерів за рейтингом опинилися:

форвард Роми Артем Довбик (84) ;

; вінгер Жирони Віктор Циганков (83) ;

; голкіпер Реала Андрій Лунін (81).

Найкращі українські футболісти в EA FC 25 / Колаж 24 Каналу / EA Sports

Багатонадійно з погляду ігрового процесу виглядають ті ж Довбик та Циганков. Непогані характеристики також має Михайло Мудрик.

Отож, українські шанувальники EA FC цілком зможуть використовувати картки земляків на початковому етапі гри в режимі Ultimate Team.