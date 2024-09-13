Новий сезон віртуального футболу наближається до старту, адже реліз EA FC 25 відбудеться вже 20 вересня. У зв'язку з його наближенням стають відомі рейтинги гравців і на цьому полі вже встиг виділитися український бомбардир італйської Роми Артем Довбик, інформує Games 24.

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Довбик потрапив до "елітарного клубу"

У мережі почали з'являтися перші рейтинги гравців EA FC 25, що дозволяє сформувати поки що невеликий перелік футболістів, які отримали найбільший апгрейд в EA FC 25 в порівнянні з торішньою грою.

Серед них опинився й наш Артем, який після срібної картки з рейтингом 70 отримав покращення на цілих 14 пунктів та тепер має золоту "рарну" картку з доволі непоганими характеристиками.

Наприклад, в EA Sports оцінили швидкість Довбика у 84, удар на 85, а фізику на 81 "бал" з можливих 99. Загальний рейтинг "Пічічі" склав 84.

Картка Довбика в EA FC 25 / Колаж 24 Каналу / EA Sports

Окрім Артема, серед гравців, які найбільше спрогресували за версією майбутньої гри яскраво виділяється Коул Палмер з Челсі, який отримав +19 пунктів (виріс із загального рейтингу 66 до 85).