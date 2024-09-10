Про те, що Sony припиняє підтримку українських користувачів PS Plus Games 24 писало ще на початку серпня. Тоді лише невелика кількість користувачів отримали такі попередження. Зараз же Sony почала масове сповіщення про припинення акції, яка тривала від початку повномасштабного вторгнення.

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Sony інформує про завершення безкоштовної підтримки PS Plus в Україні / Скриншот Games 24

Таким чином, починаючи з листопада, українці, з яких не стягувалася плата за сервіс PlayStation Plus, знову зіткнуться з автоматичним списанням коштів з банківської картки.

Важливо! Якщо ви не плануєте надалі користуватися підпискою PS Plus, важливо скасувати автоматичне продовження перейшовши за відповідним посиланням в листі, або ж в налаштуваннях підписки на консолі PlayStation.

Ціни на PlayStation Plus в Україні