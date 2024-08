Нова лінійка ігор PS Plus у вересні включає: Harry Potter: Quidditch Champions, Little Nightmares II, MLB The Show 24, інформує Games 24.

А тим часом PlayStation припинить надавати українцям безкоштовний доступ до підписки

Попри те, що в анонсі був представлений мікс жанрів, включаючи абсолютно новий реліз і хоррор-платформер, що вийшов на початку цього року, лінійка зіштовхнулася з різкою критикою з боку підписників.

Геймери висловлюють своє незадоволення на YouTube та інших соціальних платформах. Особливо користувачів дратує засилля спортивних ігор у нещодавніх добірках.

До речі, гра Harry Potter: Quidditch Champions потрапить в підписку PS Plus одразу в день релізу.

Вересневі ігри будуть доступні для завантаження з 3 по 30 вересня для підписників усіх рівнів PS Plus:

Essential,

Extra,

Premium (Deluxe).

Якщо ви досі не забрали серпневі пропозиції, то варто поспішити. Нагадаємо, що минулого місяця до підписки потрапили такі ігри:

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga,

Five Nights at Freddy’s: Security Breach,

Ender Lilies: Quietus of the Knights.

Дивіться також Sony дозволила налаштовувати геймпад DualSense Edge на ПК і випустила застосунок для цього

Слід зауважити, що підбірки ігор від Sony часто викликають критику користувачів, адже усіх геймерів задовільнити неможливо. Однак Слід також відзначити, що з кожним випадком "поганої" роздачі кількість критики зростає.