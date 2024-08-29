Новая линейка игр PS Plus в сентябре включает в себя: Harry Potter: Quidditch Champions, Little Nightmares II, MLB The Show 24, информирует Games 24.
А между тем PlayStation перестанет предоставлять украинцам бесплатный доступ к подписке
Несмотря на это, что в анонсе был представлен микс жанров, включая совершенно новый релиз и хоррор-платформер, вышедший в начале этого года, линейка столкнулась с резкой критикой со стороны подписчиков.
Геймеры выражают свое недовольство на YouTube и других социальных платформах. Особенно пользователей раздражает засилье спортивных игр в недавних подборках.
Сентябрьские игры будут доступны для загрузки с 3 по 30 сентября для подписчиков всех уровней PS Plus:
- Essential,
- Extra,
- Premium (Deluxe).
Если вы до сих пор не забрали августовские предложения, то следует поспешить. Напомним, что в прошлом месяце в подписку попали следующие игры:
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga,
- Пять ночей на Фредди: Security Breach,
- Ender Lilies: Quietus of the Knights.
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Следует заметить, что подборки игр от Sony часто вызывают критику пользователей, ведь всех геймеров удовлетворить невозможно. Однако следует также отметить, что с каждым случаем "плохой" раздачи количество критики растет.