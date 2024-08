Новая линейка игр PS Plus в сентябре включает в себя: Harry Potter: Quidditch Champions, Little Nightmares II, MLB The Show 24, информирует Games 24.

А между тем PlayStation перестанет предоставлять украинцам бесплатный доступ к подписке

Несмотря на это, что в анонсе был представлен микс жанров, включая совершенно новый релиз и хоррор-платформер, вышедший в начале этого года, линейка столкнулась с резкой критикой со стороны подписчиков.

Геймеры выражают свое недовольство на YouTube и других социальных платформах. Особенно пользователей раздражает засилье спортивных игр в недавних подборках.

Кстати, игра Harry Potter: Quidditch Champions попадет в подписку PS Plus сразу в день релиза.

Сентябрьские игры будут доступны для загрузки с 3 по 30 сентября для подписчиков всех уровней PS Plus:

Essential,

Extra,

Premium (Deluxe).

Если вы до сих пор не забрали августовские предложения, то следует поспешить. Напомним, что в прошлом месяце в подписку попали следующие игры:

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga,

Пять ночей на Фредди: Security Breach,

Ender Lilies: Quietus of the Knights.

Следует заметить, что подборки игр от Sony часто вызывают критику пользователей, ведь всех геймеров удовлетворить невозможно. Однако следует также отметить, что с каждым случаем "плохой" раздачи количество критики растет.