Приложение PlayStation Accessories должно улучшить игровой опыт для пользователей ПК. Возможность настроить его должна раскрыть весь потенциал кастомизации DualSense Edge, рассказывает Games 24.

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Sony сообщила, что геймеры на ПК теперь смогут настраивать мертвые зоны срабатывания, чувствительность и назначение кнопок.

Приложение также поддерживает обновление прошивки и предоставляет возможность создавать, редактировать и переключаться между профилями пользователей.

Ранее пользователи ПК с контроллером DualSense Edge сталкивались с ограничениями в настройке своих устройств, поскольку они не имели полной поддержки на платформе. Однако выпуск этого приложения существенно меняет ситуацию, делая DualSense сильным конкурентом контроллеру Xbox Elite, который частенько критикуют из-за его не высокой надежности.

Кстати, приложение PlayStation Accessories теперь доступно для загрузки. У геймеров появился мощный инструмент для настройки устройства.