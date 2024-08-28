Застосунок PlayStation Accessories повинен покращити ігровий досвід для користувачів ПК. Можливість налаштувати його повинна розкрити весь потенціал кастомізації DualSense Edge, розповідає Games 24.

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Sony повідомила, що геймери на ПК тепер зможуть налаштовувати мертві зони спрацьовування, чутливість та призначення кнопок.

Застосунок також підтримує оновлення прошивки та надає можливість створювати, редагувати та перемикатися між профілями користувачів.

Раніше користувачі ПК з контролером DualSense Edge стикалися з обмеженнями в налаштуванні своїх пристроїв, оскільки вони не мали повної підтримки на платформі. Однак випуск цього застосунку суттєво змінює ситуацію, роблячи DualSense сильним конкурентом контролеру Xbox Elite, який частенько критикують через його не високу надійність.

До речі, застосунок PlayStation Accessories тепер доступний для завантаження. У геймерів з'явився потужний інструмент для налаштування пристрою.