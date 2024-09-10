О том, что Sony прекращает поддержку украинских пользователей PS Plus Games 24 писало еще в начале августа. Тогда лишь небольшое количество пользователей получили такие предупреждения. Сейчас же Sony начала массовое оповещение о прекращении акции, которая длилась с начала полномасштабного вторжения.
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Sony информирует о завершении бесплатной поддержки PS Plus в Украине / Скриншот Games 24
Таким образом, начиная с ноября, украинцы, с которых не взималась плата за сервис PlayStation Plus, снова столкнутся с автоматическим списанием средств с банковской карты.
Цены на PlayStation Plus в Украине
- PlayStation Deluxe – 369 гривен в месяц.
- PlayStation Extra – 319 гривен в месяц.
- PlayStation Essential – 209 гривен в месяц.