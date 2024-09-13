Новый сезон виртуального футбола приближается к старту, ведь релиз EA FC 25 состоится уже 20 сентября. В связи с его приближением становятся известны рейтинги игроков и на этом поле уже успел выделиться украинский бомбардир итальянской Ромы Артем Довбик, информирует Games 24.

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Довбик попал в "элитарный клуб"

В сети начали появляться первые рейтинги игроков EA FC 25, что позволяет сформировать пока небольшой перечень футболистов, которые получили наибольший апгрейд в EA FC 25 по сравнению с прошлогодней игрой.

Среди них оказался и наш Артем, который после серебряной карточки с рейтингом 70 получил улучшение на целых 14 пунктов и теперь имеет золотую "рарную" карточку с довольно неплохими характеристиками.

Например, в EA Sports оценили скорость Довбика в 84, удар на 85, а физику на 81 "балл" из возможных 99. Общий рейтинг "Пичичи" составил 84.

Карточка Довбика в EA FC 25 / Коллаж 24 Канала / EA Sports

Кроме Артема, среди игроков, которые больше всего прогрессировали по версии будущей игры ярко выделяется Коул Палмер из Челси, который получил +19 пунктов (вырос из общего рейтинга 66 до 85).