Найкращий комплект зброї для 3 сезону Warzone: збірки PPSh та Swiss K31

3 сезон Warzone розпочато, а це означає, що гравці нарешті отримали довгоочікувані зміни балансу та можуть взяти до рук нову зброю, щоб випробувати її на полі бою. Кращі збірки двох нових гвинтівок – у матеріалі.

Новий сезон Warzone не лише приніс шанувальникам довгоочікувану зміну мапи Верданськ, але й фактично "обнулив" мету гри, що дозволяє гравцям повною мірою насолоджуватись всім різноманіттям доступної зброї. Зокрема, новинками арсеналу – автоматом PPSh та снайперською гвинтівкою Swiss K31.

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PPSh

PPSh у Warzone / зображення pcgamesn

Ця знакова зброя часів Другої світової війни з блискавично швидкою стрільбою та пристойною дальністю, безумовно була однією з найочікуваніших у новому сезоні. Чи є у PPSh те, що потрібно для повалення домінації MAC-10 на короткій та середній дистанціях, ще належить з'ясувати, проте, за використання правильної збірки, цей "ган" може суттєво розізлити ваших супротивників.

Як розблокувати PPSh в Warzone

PPSh розблоковується шляхом досягнення 15 рівня бойового пропуску 3 сезону. Проте лише розблокувати його недостатньо, адже вам належить доукомплектувати зброю найкращими "обвісами", щоб реалізувати весь її вбивчий потенціал. На щастя, ми маємо збірку PPSh, яка відправить ваших ворогів назад у ГУЛАГ максимально швидко.

Найкраща збірка PPSh для Warzone

Найкраща збірка PPSh для Warzone / зображення dexerto

Muzzle: Spetsnaz Compensator

Spetsnaz Compensator Barrel: 14.9″ Reinforced Heavy

14.9″ Reinforced Heavy Stock: Marathon Stock

Marathon Stock Underbarrel: Spetsnaz Grip

Spetsnaz Grip Ammunition: 55 Rnd Drum

Вертикальна віддача PPSh може зробити цю гвинтівку досить важкою для контролю стрільби, якщо у вас не встановлено правильних кріплень. Ось чому ми внесли в список і компенсатор Spetsnaz і Spetsnaz Grip, які допомагають зменшити як вертикальну віддачу, так і горизонтальне коливання PPSh. Ці "обвіси" необхідні, якщо ви хочете уникнути сильної віддачі, особливо у перестрілках на короткій дистанції.

Як і більшість SMG у Warzone, PPSh має певні складнощі з ураженням цілей на дальній дистанції. На щастя, додані 80% швидкості кулі та 18% шкоди від 14,9-дюймового посиленого важкого ствола, полегшують цю проблему. Хоча ви не будете здатні поцілити в гравців "на іншому боці карти", це дасть вам додаткову вогневу міць, необхідну для знешкодження цілей на більш дальніх рубежах.

PPSh у дії / зображення dexerto

Тим часом Marathon Stock пришвидшить ваш час прицілювання після спринту – це означає, що ви зможете залишатися надзвичайно мобільними, не жертвуючи здатністю нанести точний постріл. Це чудовий варіант для тих, хто любить агресивно діяти проти своїх ворогів та "пушити" їх на всіх парах.

Нарешті, 55 Rnd Drum дає вам велику кількість боєприпасів, щоб мати змогу перестріляти кількох ворогів одразу, не потребуючи постійного перезарядження. PPSh може швидко "пережовувати" набої завдяки своїй високій швидкості стрільби, тому наявність гідного боєкомплекту є обов'язковим для будь-якого націленого на успіх гравця.

Swiss K31

Swiss K31 у Warzone / зображення charlieintel

Swiss K31 – це снайперська гвинтівка із болтовим затвором, яка пропонує шалену точність і швидке перезарядження, що дозволяє майстерним гравцям швидко впольовувати голови ворогів.

Чи буде у неї те, що потрібно для повалення вже HDR та отримання корони найкращої снайперської зброї Warzone також ще належить з’ясувати, проте наразі ви абсолютно точно захочете випробувати Swiss K31, а наша збірка вам в цьому допоможе.

Як розблокувати Swiss K31 в Warzone

Швейцарська снайперська гвинтівка K31 є другою зброєю, яку гравці розблокують у 3 сезоні Warzone. Для цього вам потрібно буде досягти 31 рівня у бойовому пропуску.

Ті, хто полюбляє користуватися гвинтівкою Kar98k Marksman, неодмінно захочуть додати до свого арсеналу цю вбивчу зброю, через їхню схожість у певних аспектах.

Найкраща збірка Swiss K31 для Warzone

Найкраща збірка Swiss K31 для Warzone / зображення theloadout

Muzzle: Wrapped Suppressor

Wrapped Suppressor Barrel: 24.9” Tiger Team

24.9” Tiger Team Optic: Axial Arms 3x

Axial Arms 3x Stock: Raider Stock

Raider Stock Rear Grip: Serpent Wrap

Як і для будь-якої снайперської гвинтівки з Black Ops Cold War у Warzone, вам потрібно встановити Wrapped Suppressor. Цей "обвіс" суттєво збільшує швидкість кулі та дальність ураження, що робить його необхідним для тих, хто хоче збільшити вбивчу дальність зброї, до того ж додаткове придушення звуку стрільби допоможе вам довше залишатись непоміченими.

24,9-дюймовий ствол Tiger Team також є життєво важливим для використання Swiss K31. Цей ствол не тільки збільшує загальну шкоду і швидкість кулі гвинтівки, але й підвищує швидкість стрільби та дозволяє вам здійснити більше пострілів за коротший проміжок часу, що надзвичайно важливо.

Swiss K31 на полі бою / зображення charlieintel

Далі йде Raider Stock та Serpent Wrap. Raider Stock, додає спритності прицілюванню після спринту, що дозволяє вам пересуватися швидким темпом та агресивно переслідувати своїх ворогів. Serpent Wrap – значно покращує прицілювання, прибираючи зайве тремтіння.

Насамкінець, оптика Axial Axial Arms 3x дозволяє здійснювати найбільш точне прицілювання на середній та дальній дистанції.