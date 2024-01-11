Після такого успішного року для індустрії шанувальники справедливо очікують на "продовження банкету" й у 2024 році. Які найяскравіші ігри з'являться вже цього року – читайте в добірці 24 Каналу.

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S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl

Ми просто не могли розпочати цей рейтинг з будь-якої іншої гри. Без сумнівно продовження "Сталкера" є найочікуванішою подією для більшості українських геймерів у 2024 році.

Розробники з GSC Game World обіцяють, що в грі буде один із найбільших відкритих світів у сетингу постапокаліпсису, а також масштабний нелінійний сюжет. Рішення гравця впливатимуть на долю персонажів, локальні події та на світ загалом.

Реліз гри запланований вже на перший квартал 2024 року, тобто не пізніше як у березні. Втім, точна дата поки залишається невідомою. Найімовірнішим варіантом видається лютий.

Трейлер гри STALKER 2: дивіться відео

Tekken 8

Це перша з найочікуваніших ігор у 2024 році. Реліз Tekken 8 запланований вже на 26 січня. Тож вже за 2 тижні гра дозволить розпочати рік щасливого геймера.

Продовження популярного файтингу зберігає основні механіки попередніх ігор серії. Проєкт включатиме сюжетну кампанію, схожу на ту, яку ми бачили в Tekken 7.

Трейлер гри Tekken 8: дивіться відео

Dragon's Dogma 2

У довгоочікуваному продовженні Dragon's Dogma 2 на вас чекає глибокий фентезійний світ, в якому захочеться досліджувати кожен куточок.

У подорожі до вас приєднаються пішаки – загадкові потойбічні істоти, настільки унікальні, що вам здасться, наче вас супроводжують справжні живі гравці. Реліз гри запланований на 22 березня.

Трейлер гри Dragon's Dogma 2: дивіться відео

Black Myth: Wukong

Це рольовий екшн, заснований на класичному китайському романі "Подорож на Захід". Ставши Обраним, ви відправитеся в пригоду, повну випробувань і чудес. У ній вам доведеться розгадати таємницю великої легенди.

Персонажем гравця є мавпа, яка повинна побороти численних ворогів. Крім звичайної форми, у головного героя є можливість перетворюватися на комаху або гігантського монстра. Реліз гри запланований на 20 серпня.

Трейлер гри Black Myth: Wukong – дивіться відео

Warhammer 40 000: Space Marine 2

Яскравий шутер від третьої особи. Головним героєм гри залишиться Тітус – лейтенант Космодесантників з першої Space Marine. Йому протистоятиме раса Тиранідів.

Протягом усієї кампанії Тітуса супроводжують інші космодесанти Чейрон і Гадріель, якими можуть керувати інші гравці в кооперативному багатокористувацькому режимі або штучний інтелект в одиночній грі. Реліз гри відбудеться 9 вересня.

Трейлер гри Warhammer 40 000: Space Marine 2 – дивіться відео