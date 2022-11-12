Мовиться про стартап Respeecher, який займається створенням синтетичного мовлення. Команду українців згадали в титрах гри, повідомляє Games24.
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Участь українців у створенні God of War Ragnarok
Зокрема в титрах God of War Ragnarok згадали одного зі спеціалістів компанії з синтетичного мовлення – Валерія Заблоцького-Дрогана.
Зовсім нещодавно команда Respeecher створювала AI голос Дарта Вейдера в Обі-Ван Кенобі. Втім, це перша відеогра класу ААА, де український стартап вказали в титрах.
Respeecher у титрах гри God of War Ragnarok / Скриншот
Раніше стартап уже працював із масштабними та Голлівудськими проєктами, зокрема створювала голоси для Зоряних воєн. Команда працювала над омолодженням голосу Люка Скайвокера у Мандалорці та книзі Боба Фета.
Це один з великих проєктів у 2022 для нас. З самого початку було зрозуміло що робота над God of War Raganrok буде скурпульозна, бо це найочікуваніший реліз осені для усіх геймерів і задача стояла непроста,
– розповідає CEO Respeecher Олександр Сердюк.
Він відзначив надзвичайну важливість участі в масштабних проєктах рівня God Of War, оскільки це привертає увагу до України як до хабу талантів і унікальних технологій світового рівня.
"Зараз особливо цінно бачити українців у титрах легендарних проєктів. Ми матимемо ще кілька великих релізів світового рівня до кінця року", – додав Олександр Сердюк.
Respeecher
Це український стартап, який за допомогою штучного інтелекту дозволяє одній людині розмовляти голосом іншої. Команда Resspeecher працювала над створення AI голосів для Зоряних воєн, а саме голосів Дарта Вейдера та Люка Скайвокера. У 2021 були номіновані та виграли Emmy Awards.