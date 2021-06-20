Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: ефект Cyberpunk 2077 та консольні війни

Користувачі платформи Reddit продовжують жартувати та створювати цікавий контент, а ми збираємо найкращі їхні роботи. Цього тижня вони посміялися зі стін в Assassin's Creed, а також з передзамовлення Battlefield 2042.
На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: Кратос у Fortnite та трюк з Battlefield
10 місце – Класика
Кількість вподобань – 21 тисяча
Автор – blizzardfang
Щодня виконувати безглузді та повторювані завдання з незначною віддачею в реальному житті
Щодня виконувати безглузді та повторювані завдання з незначною віддачею у відеоіграх
9 місце – Життєва історія
Кількість вподобань – 31 тисяча
Автор – MafuSorau
10-річний я у своєму однокористувацькому світі, який ніхто, окрім мене, ніколи не бачив: а це секретний вхід до моєї бази, про який знаю лише я...
8 місце – Неправильні стіни
Кількість вподобань – 32 тисячі
Автор – pm_me_STEAM_-_CODES
7 місце – Пам'ятати повинні всі
Кількість вподобань – 34 тисячі
Автор – mark_himself
EA: анонсує Battlefield 2042
Той, хто має мозок: пам'ятайте, без передзамовлень
6 місце – Консольні війни
Кількість вподобань – 50 тисяч
Автор – Death_Bezos
Консольні воїни, які сперечаються, яка консоль краще
Я, який володіє обома: принесіть мені цей Horizon
5 місце – Цікава загадка
Кількість вподобань – 87 тисяч
Автор – PsychoSuzanne
– Виготовлення фізичних копій гри коштує грошей, вірно?
– Так.
– Отже, купувати цифрову копію дешевше, правильно?
– Пішов геть!
4 місце – Ще й зі знижкою
Кількість вподобань – 93 тисячі
Автор – JEBERNARD
Придбати гру на релізі
Придбати гру через рік з усіма DLC
3 місце – Геймплей Battlefield 2042
Кількість вподобань – 97 тисяч
Автор – Cheese4life__
2 місце – Два роки у спробах
Кількість вподобань – 134 тисячі
Автор – metalleo
1 місце – Неприємні спогади
Кількість вподобань – 162 тисячі
Автор – SrGrafo
– Ого! Це виглядає приголомшливо!!! Не можу дочекатися.
– Не буду робити передзамовлення, а куплю вже після виходу. Тому що я зрозумів, що передзамовлення це погана практика.