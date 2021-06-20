Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: ефект Cyberpunk 2077 та консольні війни

Користувачі платформи Reddit продовжують жартувати та створювати цікавий контент, а ми збираємо найкращі їхні роботи. Цього тижня вони посміялися зі стін в Assassin's Creed, а також з передзамовлення Battlefield 2042.

На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: Кратос у Fortnite та трюк з Battlefield

10 місце – Класика

Кількість вподобань – 21 тисяча

Автор – blizzardfang

Щодня виконувати безглузді та повторювані завдання з незначною віддачею в реальному житті

Щодня виконувати безглузді та повторювані завдання з незначною віддачею у відеоіграх

9 місце – Життєва історія

Кількість вподобань – 31 тисяча

Автор – MafuSorau

10-річний я у своєму однокористувацькому світі, який ніхто, окрім мене, ніколи не бачив: а це секретний вхід до моєї бази, про який знаю лише я...

8 місце – Неправильні стіни

Кількість вподобань – 32 тисячі

Автор – pm_me_STEAM_-_CODES

7 місце – Пам'ятати повинні всі

Кількість вподобань – 34 тисячі

Автор – mark_himself

EA: анонсує Battlefield 2042

Той, хто має мозок: пам'ятайте, без передзамовлень

6 місце – Консольні війни

Кількість вподобань – 50 тисяч

Автор – Death_Bezos

Консольні воїни, які сперечаються, яка консоль краще

Я, який володіє обома: принесіть мені цей Horizon

5 місце – Цікава загадка

Кількість вподобань – 87 тисяч

Автор – PsychoSuzanne

– Виготовлення фізичних копій гри коштує грошей, вірно?

– Так.

– Отже, купувати цифрову копію дешевше, правильно?

– Пішов геть!

4 місце – Ще й зі знижкою

Кількість вподобань – 93 тисячі

Автор – JEBERNARD

Придбати гру на релізі

Придбати гру через рік з усіма DLC

3 місце – Геймплей Battlefield 2042

Кількість вподобань – 97 тисяч

Автор – Cheese4life__

2 місце – Два роки у спробах

Кількість вподобань – 134 тисячі

Автор – metalleo

1 місце – Неприємні спогади

Кількість вподобань – 162 тисячі

Автор – SrGrafo

– Ого! Це виглядає приголомшливо!!! Не можу дочекатися.

– Не буду робити передзамовлення, а куплю вже після виходу. Тому що я зрозумів, що передзамовлення це погана практика.